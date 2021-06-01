المرور السعودي يسمح للفتيات فوق 17 عاما باستخراج رخصة القيادة

كشفت الإدارة العامة للمرور في المملكة العربية السعودية، عن إمكانية استخراج تصريح قيادة سيارات للفتيات التي أكملت 17 عاما، وتمنح رخصة لمدة عام واحد فقط، يتم استبدالها برخصة لمدة 5 سنوات بعد سن الـ 18.

وأوضحت إدارة المرور وفقا لصحيفة عكاظ السعودية، أنه لاستخراج تصريح قيادة مؤقت للفتيات التي أكملت 17 عاما، يلزم ما يلي:

إتمام 17 عاما .

6 صور شخصية .

صور شخصية كشف طبي .

تقديم الطلب لمدرسة تعليم القيادة لإصدار تصريح قيادة بعمر 17 عاما ومدته سنة، فيما يتم استبداله برخصة قيادة عند بلوغ الفتاة 18 عاما ومدتها 5 سنوات أو 10 سنوات .

فئات الرخص النسائية في السعودية

يشار هنا إلى أن استخراج الرخص للنساء في المملكة العربية السعودية الذي بدأ بعد الموافقة الملكية الكريمة على السماح للنساء بقيادة السيارة في المملكة، وأعلن المرور السعودي أن رخص القيادة النسائية 3 فئات، وهي كالتالي:

الفئة الأولى : السيدة التي تمتلك رخصة أجنبية سارية المفعول، وفي هذه الحالة يتم إصدار الرخصة بواسطة الإدارة حيث تخضع السيدة للاختبار قبل استبدال الرخصة الأجنبية بالرخصة السعودية.

الفئة الثانية : السيدة التي تمتلك رخصة أجنبية منتهية الصلاحية، وفي هذه الحالة تخضع للتدريب لمدة 6 ساعات بمعدل ساعتين في اليوم، وبعد انتهاء فترة التدريب يتم إجراء الاختبار، وفي حال النجاح يتم صرف الرخصة على الفور، مبينا أن المتدربة التي تمتلك رخصة منتهية في حال فشلها في اجتياز المهارات، تدخل في دورة تدريبية أخرى لمدة 4 ساعات.

الفئة الثالثة : السيدة التي لا تمتلك رخصة قيادة نهائيا، حيث تخضع لتدريب مدته30 ساعة تدريبية ما بين 10 ساعات نظري، و20 ساعة تدريب ميداني، وبعد اجتياز الاختبار تصدر لها الرخصة .