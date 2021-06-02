فيديو بدء الإنتاج المتسلسل لسيارات Volkswagen Taos بنموذجها الجديد

عبد الرحمن الحاج الأربعاء,02 حزيران (يونيو) 2021 - 11:32
أعلن مصنع فولكس فاغن في مدينة نيجني نوفغورود الروسية بدء الإنتاج المتسلسل لسيارات Volkswagen Taos بنموذجها الجديد.
Volkswagen Taos ستبنى على منصات تم اختبارها في سيارات Karoq و Kodiaq من سكودا، وستأتي السيارات الجديدة بتصميم مختلف بشكل واضح عن مركبات Taos الحالية، إذ ستحصل على واجهتين جديدتين من الأمام والخلف، وعلى مصابيح وممتصات صدمات معدلة.
أنظمة سيارة Volkswagen Taos الجديدة
ووفقا للتقارير ستحصل السيارات على نظام مولتيميديا متطور يدار عبر شاشة لمسية كبيرة، وعلى 6 وسادات أمان هوائية لحماية الركاب من الحوادث، وأنظمة لتدفئة وتبريد المقاعد، ونظام النقطة العمياء لتفادي الحوادث، ونظام للحفاظ على المسار على الطرقات السريعة، هذا بالإضافة إلى حساسات للضوء والمطر وكاميرات وحساسات مسافات أمامية وخلفية.
محركات Volkswagen Taos 2022
وستعمل Volkswagen Taos 2022 بعدة أنواع من المحركات، منها محركات اقتصادية بسعة 1.6 ليتر بعزم 110 أحصنة، ومحركات توربينية بسعة 1.4 ليتر بعزم 150 حصانا، تعمل مع علب سرعة أوتوماتيكية بست وسبع سرعات، وفقا لوكالة روسيا اليوم.
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