فيديو نسخ خاصة من تويوتا Land Cruiser في عيد ميلادها السبعين

عبد الرحمن الحاج الخميس,03 حزيران (يونيو) 2021 - 11:25
أطلقت شركة تويوتا عام 1951 سيارة لاند كروزرLand Cruiser التي اكتسبت شهرة كواحدة من أقوى وأجمل سيارات تويوتا، لذا قررت الشركة إطلاق نسخ خاصة منها هذا العام لتكريمها في عيد ميلادها السبعين.
70th Anniversary Limited
النماذج الخاصة ستحمل اسم 70th Anniversary Limited وهي شبيهة بنماذج Land Cruiser 300 التي كشف عن شكلها مؤخرا، لكنها ستمتاز بشعار خاص، وسيغطي اللون الأسود بعض العناصر البارزة في هيكلها الخارجي.
ألوان سيارات لاندر كروزر في عيد ميلادها السبعين
ووفقا للتقارير ستطرح النماذج الخاصة من سيارة لاند كروزر بخمس ألوان خارجية أساسية، أما المقصورة فستزين بعناصر من الجلد الفاخر المصبوغ باللون البني والمطرز بطريقة مميزة جدا، كما ستحصل المقاعد أيضا على شعارات Land Cruiser 70th الخاصة.
طرح 4 نسخ مختلفة من Land Cruiser الخاصة
وستطرح Land Cruiser 2022 بمحركات بنزين بسعة 2.7 ليتر بعزم 163 حصانا، ومحركات بنزين توربينية بسعة 2.8 ليتر بعزم 204 أحصنة، كما ستطرح نماذج منها في أوروبا وأمريكا، بمحركات بسعة 4.0 ليتر بعزم 249 حصانا، ومحركات توربينية بسعة 2.8 ليتر بعزم 200 حصان.
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