 أسعار سيارات تويوتا 2018 في السعودية – تبدأ من 35,000 ريال للمستعمل

يبحث الكثير من المستخدمين عن أسعار سيارات تويوتا 2018 في السعودية من فئة المستعمل، ومن خلال تلك المقالة إليكم أسعار سيارات تويوتا المستعملة 2018.

كما تتوفر سيارات تويوتا المستعملة من خلال منصات بيع السيارات المستعملة على مواقع بيع السيارات المستعملة على شبكة الإنترنت.

أسعار سيارات تويوتا 2018 في السعودية

تعتبر سيارات تويوتا ضمن الأكثر مبيعًا في السعودية، وهناك بعض المستهلكين يفضلوا شراء النسخ المستعملة من طرازات تويوتا.

ولذلك تُطرح طرازات عديدة من سيارات تويوتا على منصات بيع السيارات المستعملة على الإنترنت، كما يتم عرض السعر معها.

أسعار سيارات تويوتا

فيما يتم طرح سيارات علامة تويوتا اليابانية في سوق السيارات السعودي، من خلال شركة عبد اللطيف جميل، الوكيل الحصري لعلامة تويوتا في المملكة.

ومن خلال النقاط التالية إليكم متوسط أسعار سيارات تويوتا المستعملة، وذلك من موديلات 2018، وفقًا لما تم رصده من مواقع رسيمة متخصصة في بيع السيارات المستعملة.

سعر كورولا 2018 في السعودية

من أبرز الأسئلة التي يبحث عنها المستخدمين سعر كورولا 2018 في السعودية ، والتي تتوفر بكثرة في سوق السيارات المستعملة.

وتنتمي سيارة كورولا لفئة الطرازات السيدان العائلية، علمًا أنها من أبرز الطرازات مبيعًا في الأسواق العربية بوجه عام، وبالأخص السعودية.

وتتراوح أسعار تويوتا كورولا 2018 في سوق السيارات المستعملة ما بين 47 ألف ريال سعودي، إلى 70 ألف ريال سعودي.

أسعار سيارات تويوتا يارس 2018

ينبغي العلم أن ياريس تنتمي لفئة الطرازات الهاتشباك، والتي عادةّ ما تجذب شريحة الشباب في السوق السعودي، نظرًا لتصميمها العصري.

و أسعار سيارات تويوتا يارس 2018 المستعملة في السعودية، تتوفر بقيمة تتراوح ما بين 45 ألف ريال، إلى 64 ألف ريال سعودي.

سعر تويوتا كامري 2018

وبالنظر إلى تويوتا كامري 2018 نلاحظ أنها توفرت بنسخ عديدة مستعملة، وبأسعار متفاوتة، لكي يختار العميل بينهم.

كما تحظى السيارة بشعبية عريضة لدى المستهلك السعودي، علمًا أنها تنتمي لفئة الطرازات السيدان كبيرة الحجم.

ويتراوح سعر كامري 2018 على منصات بيع السيارات المستعملة ما بين 35 ألف ريال، إلى 50 ألف ريال سعودي.