الحصول على تمويل السيارات الجديد من بنك الراجحي وشروط الحصول على تمويل السيارة

تمويل السيارات الجديد من بنك الراجحي ،من ضمن العروض المميزة التي يقدمها بنك الراجحي لعملائه

هي تمويل السيارات الجديدة والذي يعد حديث الكثير من الأشخاص في كل مكان وهذا التمويل ضمن

الأشياء التي تميز بنك الراجحي عن غيره من البنوك ، وفي هذا المقال سوف نقوم بالتعرف على

أهم المعلومات حول هذا الموضوع، فتابعوا معنا.

يمكن لأي عميل من خلال التمويل الجديد الخاص بالسيارات من بنك الراجحي في الاختيار بين حلول

عدة منها التقسيط أو الإيجار التمليكي للسيارة التي يختارها، وكذلك في حالة إن كان المستفيد يحول المرتب من

تمويل السيارات الجديد من بنك الراجحي

مصرف آخر أيضا.

حيث يمكن لأي عميل يريد التعامل مع بنك الراجحي من الاستفادة بالحلول المقدمة في تمويل الإيجار التمليكي للسيارات في مصرف الراجحي ومن ضمن التمويل آت الكثيرة والمختلفة بالسيارات والموجودة في بنك الراجحي هي ما يلي:

هناك ما يعرف بتمويل شراء السيارات بالتقسيط ويتميز هذا التمويل بعدد من الامتيازات و استحقاقات بسيطة.

ويتميز هذا التمويل بعدد من الامتيازات و استحقاقات بسيطة. كما يوجد تمويل الإيجار التمليكي للسيارات وهو عبارة عن تمويل يمكن من خلاله الاستفادة في الحصول على تمويل من المصرف حتى 2 مليون ريال سعودي مع وجود خدمة التمويل دون دفع أي مبلغ كمقدم.

بنك الراجحي يمتلك أكثر من 11 معرض للسيارات موزعة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، وكذلك عدد كبير من السيارات فيها والعروض المناسبة لكل العملاء من كافة المستويات.

موزعة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، وكذلك عدد كبير من السيارات فيها والعروض المناسبة لكل العملاء من كافة المستويات. كما يتمكن الفرد من التأمين على سيارته حيث يغطي تأمين الراجحي للسيارات كل ضرر يصيب السيارة بالإضافة إلى دفع التعويض المناسب في حالة الحاق الأذى بسيارات الأحرين.

كما يوجد لدي مصرف الراجحي عروض ومكافآت علي أي سيارة حيث يقدم البنك عدد متنزع من العروض والخصومات على السيارات بالنسبة لعملائه الكرام وذلك في حالات شرائهم سيارة جديدة أو استئجارها من معارض الراجحي.

التمويل العقاري الجديد من الراجحي

يتميز التمويل الذي يقدمه بنك الراجحي بالعديد من المزايا والتي تعمل على تلبية جميع احتياجات العملاء ومنها ما يلي:

يوافق هذا العرض الشريعة الإسلامية كاستثمار حلال 100%.

تعزيز خصوصية السكن.

ادخار رأس المال.

يجب أن يكون الحد الأدنى للراتب 2000 ريال للعاملين بالقطاع العام، ويجب أن يكون الحد الأدنى لرواتب

الشروط اللازمة للحصول على تمويل السيارات من بنك الراجحي

القطاع الخاص إلى 3500 إلى 7500 ريال سعودي .

يجب أن يكون عمر المتقدم للحصول على تمويل السيارات من بنك الراجحي 21 -60 سنة بالقطاع

العام ويصل عمل المقدم للقطاع الخاص من 25- 60 سنة .

وأهم شرط هو أن تكون المؤسسة التي يعمل بها المتقدم لتمويل السيارة سواء كان قطاع خاص أو قطاع عام

معتمدة من مصرف الراجحي .

بذلك نكون قد وصلنا إلى نهاية المقال بعنوان تمويل السيارات الجديد من بنك الراجحي، فإن بنك الراجحي يعد من أفضل البنوك بداخل المملكة العربية السعودية.