الحصول على تمويل السيارات الجديد من بنك الراجحي وشروط الحصول على تمويل السيارة

- 1/2
- 2/2
تمويل السيارات الجديد من بنك الراجحي ،من ضمن العروض المميزة التي يقدمها بنك الراجحي لعملائه
هي تمويل السيارات الجديدة والذي يعد حديث الكثير من الأشخاص في كل مكان وهذا التمويل ضمن
الأشياء التي تميز بنك الراجحي عن غيره من البنوك ، وفي هذا المقال سوف نقوم بالتعرف على
أهم المعلومات حول هذا الموضوع، فتابعوا معنا.
تمويل السيارات الجديد من بنك الراجحي
- يمكن لأي عميل من خلال التمويل الجديد الخاص بالسيارات من بنك الراجحي في الاختيار بين حلول
- عدة منها التقسيط أو الإيجار التمليكي للسيارة التي يختارها، وكذلك في حالة إن كان المستفيد يحول المرتب من
مصرف آخر أيضا.
- حيث يمكن لأي عميل يريد التعامل مع بنك الراجحي من الاستفادة بالحلول المقدمة في تمويل الإيجار التمليكي للسيارات في مصرف الراجحي ومن ضمن التمويل آت الكثيرة والمختلفة بالسيارات والموجودة في بنك الراجحي هي ما يلي:
- هناك ما يعرف بتمويل شراء السيارات بالتقسيط ويتميز هذا التمويل بعدد من الامتيازات و استحقاقات بسيطة.
- كما يوجد تمويل الإيجار التمليكي للسيارات وهو عبارة عن تمويل يمكن من خلاله الاستفادة في الحصول على تمويل من المصرف حتى 2 مليون ريال سعودي مع وجود خدمة التمويل دون دفع أي مبلغ كمقدم.
- بنك الراجحي يمتلك أكثر من 11 معرض للسيارات موزعة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، وكذلك عدد كبير من السيارات فيها والعروض المناسبة لكل العملاء من كافة المستويات.
- كما يتمكن الفرد من التأمين على سيارته حيث يغطي تأمين الراجحي للسيارات كل ضرر يصيب السيارة بالإضافة إلى دفع التعويض المناسب في حالة الحاق الأذى بسيارات الأحرين.
كما يوجد لدي مصرف الراجحي عروض ومكافآت علي أي سيارة حيث يقدم البنك عدد متنزع من العروض والخصومات على السيارات بالنسبة لعملائه الكرام وذلك في حالات شرائهم سيارة جديدة أو استئجارها من معارض الراجحي.
التمويل العقاري الجديد من الراجحي
يتميز التمويل الذي يقدمه بنك الراجحي بالعديد من المزايا والتي تعمل على تلبية جميع احتياجات العملاء ومنها ما يلي:
- يوافق هذا العرض الشريعة الإسلامية كاستثمار حلال 100%.
- تعزيز خصوصية السكن.
- ادخار رأس المال.
- يجب أن يكون الحد الأدنى للراتب 2000 ريال للعاملين بالقطاع العام، ويجب أن يكون الحد الأدنى لرواتب
القطاع الخاص إلى 3500 إلى 7500 ريال سعودي .
- يجب أن يكون عمر المتقدم للحصول على تمويل السيارات من بنك الراجحي 21 -60 سنة بالقطاع
العام ويصل عمل المقدم للقطاع الخاص من 25- 60 سنة .
- وأهم شرط هو أن تكون المؤسسة التي يعمل بها المتقدم لتمويل السيارة سواء كان قطاع خاص أو قطاع عام
معتمدة من مصرف الراجحي .
بذلك نكون قد وصلنا إلى نهاية المقال بعنوان تمويل السيارات الجديد من بنك الراجحي، فإن بنك الراجحي يعد من أفضل البنوك بداخل المملكة العربية السعودية.
الوسوم
تمويل السيارات الجديد من بنك الراجحي ،من ضمن العروض المميزة التي يقدمها بنك الراجحي لعملائه
هي تمويل السيارات الجديدة والذي يعد حديث الكثير من الأشخاص في كل مكان وهذا التمويل ضمن
الأشياء التي تميز بنك الراجحي عن غيره من البنوك ، وفي هذا المقال سوف نقوم بالتعرف على
أهم المعلومات حول هذا الموضوع، فتابعوا معنا.
تمويل السيارات الجديد من بنك الراجحي
- يمكن لأي عميل من خلال التمويل الجديد الخاص بالسيارات من بنك الراجحي في الاختيار بين حلول
- عدة منها التقسيط أو الإيجار التمليكي للسيارة التي يختارها، وكذلك في حالة إن كان المستفيد يحول المرتب من
مصرف آخر أيضا.
- حيث يمكن لأي عميل يريد التعامل مع بنك الراجحي من الاستفادة بالحلول المقدمة في تمويل الإيجار التمليكي للسيارات في مصرف الراجحي ومن ضمن التمويل آت الكثيرة والمختلفة بالسيارات والموجودة في بنك الراجحي هي ما يلي:
- هناك ما يعرف بتمويل شراء السيارات بالتقسيط ويتميز هذا التمويل بعدد من الامتيازات و استحقاقات بسيطة.
- كما يوجد تمويل الإيجار التمليكي للسيارات وهو عبارة عن تمويل يمكن من خلاله الاستفادة في الحصول على تمويل من المصرف حتى 2 مليون ريال سعودي مع وجود خدمة التمويل دون دفع أي مبلغ كمقدم.
- بنك الراجحي يمتلك أكثر من 11 معرض للسيارات موزعة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، وكذلك عدد كبير من السيارات فيها والعروض المناسبة لكل العملاء من كافة المستويات.
- كما يتمكن الفرد من التأمين على سيارته حيث يغطي تأمين الراجحي للسيارات كل ضرر يصيب السيارة بالإضافة إلى دفع التعويض المناسب في حالة الحاق الأذى بسيارات الأحرين.
كما يوجد لدي مصرف الراجحي عروض ومكافآت علي أي سيارة حيث يقدم البنك عدد متنزع من العروض والخصومات على السيارات بالنسبة لعملائه الكرام وذلك في حالات شرائهم سيارة جديدة أو استئجارها من معارض الراجحي.
التمويل العقاري الجديد من الراجحي
يتميز التمويل الذي يقدمه بنك الراجحي بالعديد من المزايا والتي تعمل على تلبية جميع احتياجات العملاء ومنها ما يلي:
- يوافق هذا العرض الشريعة الإسلامية كاستثمار حلال 100%.
- تعزيز خصوصية السكن.
- ادخار رأس المال.
- يجب أن يكون الحد الأدنى للراتب 2000 ريال للعاملين بالقطاع العام، ويجب أن يكون الحد الأدنى لرواتب
القطاع الخاص إلى 3500 إلى 7500 ريال سعودي .
- يجب أن يكون عمر المتقدم للحصول على تمويل السيارات من بنك الراجحي 21 -60 سنة بالقطاع
العام ويصل عمل المقدم للقطاع الخاص من 25- 60 سنة .
- وأهم شرط هو أن تكون المؤسسة التي يعمل بها المتقدم لتمويل السيارة سواء كان قطاع خاص أو قطاع عام
معتمدة من مصرف الراجحي .
بذلك نكون قد وصلنا إلى نهاية المقال بعنوان تمويل السيارات الجديد من بنك الراجحي، فإن بنك الراجحي يعد من أفضل البنوك بداخل المملكة العربية السعودية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الحصول على تمويل السيارات الجديد من بنك الراجحي وشروط الحصول على تمويل السيارة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.