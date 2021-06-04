عروض تقسيط سيارة لاند كروز ديزيل ب 600 ريال سعودي وأسعار ومواصفات السيارة

عروض تقسيط سيارة لاند كروز ديزيل ب 600 ريال سعودي، من بين كل العروض التي قدمتها شركات

تصنيع السيارات المختلفة في الفترة الأخيرة؛ حظيت عروض شركة تويوتا لسيارتها لاند كروز بإعجابِ وإقبال

كثيرٍ من العملاء، فرغم وصول قيمة السيارة إلى ١٨٦ ألف ريالٍ سعوديّ بجانب الضرائب والقيمة المضافة،

تمكنت تويوتا من توفير عرضٍ خيالي لعملائها، فما هي عروض تقسيط سيارة لاند كروز.

عروض تقسيط سيارة لاند كروز ديزيل

إذا كنت ترغب في اقتناء سيارة لاند كروز رغم عدم امتلاكك لثمنها، فقد جعلت الشركة -بالتعاون مع بنك الراجحي- حلمك ممكنًا؛ إذ تسمح بدفع ٦٠٠ ريالٍ سعوديٍّ فقط في الشهر، أي ٣٦ ألف ريال خلال ٦٠ شهرًا، ليكون المبلغ المتبقي حوالي ١٥٠ ألف ريال.

ووفقًا للعرض؛ فإن المبلغ المتبقي سيتم تقسيمه على الدفعتين الأولى والأخيرة، وفي الدفعة الأولى (أي المقدم) ستحتاج لسداد ما قيمته ٩٠ ألف ريال، قبل البدء في عملية تقسيط سيارة لاند ركوزر ، في حين أن القسط الأخير سيكون الأكبر، وفيه سيتم سداد المبلغ المتبقي، وهو٦٠ ألف، أي حوالي ٤٠٪ من قيمة السيارة، وقد بدأ العرض مع بداية شهر مارس، ولازال ساريًا حتى آخر يونيو الجاري.

مميزات سيارة لاند كروز

تمتاز سيارة لاند كروز بمجموعةٍ من المواصفات التي تجعل منها خيارًا مناسبًا للكثيرين، ومنها:

أنها عبارة عن سيارة دفع رباعي قوية، يمكن استخدامها كسيارةٍ رياضية، أو تخصيصِها للاستخدام الشخصي.

تحتوي على محرك V8، بسعة ٥.٧ لتر.

تعمل بالحركة الأوتوماتيك، وتصل سرعتها إلى ٨ سرعات.

تتمتع سيارة لاند ركوزر بقوةِ سحبٍ كبيرة، تصل إلى ٨١٠٠ رطل.

بقوةِ سحبٍ كبيرة، تصل إلى ٨١٠٠ رطل. تتضمن الكثير من عوامل الأمان، خاصةً للسائق؛ إذ تتوفر العديد من الوسائد الهوائية في مقاعدها الأمامية والمقاعد التالية لها، كما تتمتع بميزة الفرملة التلقائية عند وقوع الحوادث، بالإضافةِ لإنذار الطوارئ.

تحتوي على نظامٍ صوتيٍّ قوي؛ بواقع تسع سماعات.

يوجد بها بلوتوث، وشاحن لاسلكي.

كما أنها مُصمَّمة لعبور الطرق والمناطق الصعبة، مثل مناطق الخليج العربي.

وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية مقالنا وقد تعرفنا على عروض تقسيط سيارة لاند كروزر وكذلك مميزاتها والآن يمكن الحصول عليها بمنتهى السهولة.