انخفاض كبير تجاوز 10 آلاف ريال في سعر هيونداي توسان 2020 ستاندر دبل بالسعودية

انخفاض كبير تجاوز 10 آلاف ريال في سعر هيونداي توسان 2020 فئة ستاندر دبل الاقتصادية بالسعودية، تُعتبر هيونداي توسان أحد السيارات العائلية الاقتصادية المناسبة جداً لعائلة صغيرة، كما تعشقها أيضاً السيدات وتُعتبر خيار رائع بديل لهيونداي النترا وتويوتا كورولا فهي متسعة أكثر من الداخل مقارنة بمنافسيها، واليوم نتناول السعر الجديد لسيارة توسان 2020 دبل فئة ستاندر بعد انخفاضه من قبل الوكيل في السعودية، بالاضافة إلى المواصفات الداخلية والخارجية للسيارة الاقتصادية الأفضل من وجهة نظر الكثيرين من محبي علامة هيونداي المميزة.

سعر هيونداي توسان 2020 ستاندر دبل بالسعودية

انخفض سعر سيارة هيونداي توسان فئة ستاندر موديل 2020 ضمن العروض الأخيرة من قبل الوكيل بالسعودية، حيث أصبحت تتوفر بسعر 81 ألف و650 ريال شامل ضريبة القيمة المضافة بدلاً من 92 ألف ريال شامل ضريبة القيمة المضافة، وبذلك نجد أن هناك تخفيض تجاوز 10 آلاف ريال أي ما يعادل أكثر من 10% من السعر الرسمي للسيارة، توسان تأتي بمُحرك 2.0 لتر 2000 سي سي 4 سلندر بقوة 155 حصان والعزم 200 نيوتن.متر، قير السيارة أوتوماتيك بستة سرعات دبل يمنحك اللتر الواحد من البنزين إمكانية المشي حتى 14.2 كيلو متر بتقييم جيد جداً.

مواصفات توسان 2020 الخارجية

تتميز فئة ستاندر من توسان موديل 2020 بإضاءات LED نهارية وكشافات ضباب أمامية، مع شبك ضخم مميز وجنوط بمقاس 17 إنش، كما تتميز بإشارات على المرأة الجانبية التي تعمل كهربائياً وكشافات ضباب وحساسات خلفية وجناح متصل خلفي، بالاضافة إلى تطعيمات كروم على جميع جوانب النوافذ التي تعمل أيضاً بالكهرباء، مع شنطة كهربائية متسعة من الداخل في هيونداي توسان دبل 2020.

داخلية توسان ستاندر دبل

داخلية السيارة باللون البيج من حيث المقاعد القماشية والأبواب من الداخل، ويمكنك التحكم من خلال الباب في النوافذ والمرأة الجانبية والقفل المركزي ومانع الانزلاق، مقود توسان فئة ستاندر 2020 يأتي باللون الأسود مكسي بالجلد يمكنك من خلاله التحكم في مثبت السرعة وعداد الرحلات والأوامر الصوتية والراديو والبلوتوث، مع مسجل وسطي يدعم البلوتوث و USB مع التحكم في التكييف مع مسند وسطي وحاملات للأكواب.

تتميز هيونداي توسان 2020 أيضا بإضاءات داخلية وثلاثة مقاعد في الصف الثاني للسيارة بمساحة ممتازة، مما يجعلها الأكثر اتساعاً بين السيارات المنافسة، مع حاملات للأكواب وفتحات للتكييف ومنفذ للشحن للمقاعد الخلفية في توسان فئة ستاندر دبل 2020، كما أنها مزودة بمخرج 12 فولت في الشنطة المتسعة وإضاءات وملحقات السيارة، وبطبيعة الحال إذا قمت بطي مقاعد الصف الثاني تجد مساحة أفضل للشنطة.