عروض لاندكروزر 2021 في السوق السعودي – المواصفات التفصيلية والعيوب

لاندكروزر 2021 أبرز سيارات الدفع الرباعي المتوفرة في سوق السيارات السعودي، وإليكم مواصفاتها ، علاوة على العروض الترويجية المتاحة عليها.

لاندكروزر 2021

أطلقت شركة عبد اللطيف جميل، الوكيل الحصري لـ علامة تويوتا اليابانية في السعودية، عروض على طراز لاند كروزر 2021.

علمًا بأن طراز تويوتا لاند كروزر ينتمي لفئة الطرازات الـ SUV، وتأتي بنظام دفع رباعي، بواسطة العجلات الأربعة بالسيارة.

حيث أعلن وكيل تويوتا عن عرض ترويجي على لاند كروزر، حيث وفر للعميل صيانة مجانية على السيارة ذات الدفع الرباعي.

بينما يستمر العرض الترويجي على طراز لاند كروزر لمدة ثلاث سنوات، أو عند قطع مسافة تصل إلى 70 ألف كيلو متر.

فيما يسري هذا العرض الترويجي على سيارات تويوتا لاند كرورز 2021، للفئات التي تحتوي على ست سلندرات.

جدير بالذكر أن العرض االترويجي يُطبق على سيارات لاند كروزر، التي بيعت بدءًا من 1 مارس 2021، وصولًا إلى 30 يونيو 2021.

كما أن العرض لا يسري على بقية طرازات تويوتا المتوفرة في السعودية، ويتم إتاحته فقط لفئات معينة من السيارة لاند كروزر.

لاندكروزر 2021 GXR

فيما تزخر سيارة لاند كروزر بمواصفات وتجهيزات عديدة، علاوة على منظومة أداء قوية، مما ينعكس على سرعة السيارة.

بالإضافة إلى ذلك اعتمدت تويوتا لاند كروزر على محرك بسعة بدأت من 4000 سي سي، كما يتصل الموتور بناقل حركة أتوماتيك.

فيما أتيحت سيارة لاندكروزر بنظام دفع رباعي للعجلات، علاوة على وجود ست اسطوانات مع بعض الفئات الأقل تجهيزًا.

أما من الداخل توفرت السيارة ذات الدفع الرباعي بتجهيزات عديدة من بينها فرض مكسو بخامة الجلد، علاوة على ومسند ذراع أمامي.

علاوة على ذلك احتوت السيارة على راديو إف إم، وتكييف هواء، بالإضافة إلى إمكانية التحكم في ارتفاع مقعد السائق.

أما من ناحية العيوب، فطراز لاندكروزر توفر بسعر مرتفع مقارنة ببقية الطرازات المنافسية له في المملكة.

سعر تويوتا لاندكروزر 2021

وطرحت شركة عبد اللطيف جميل طراز لاند كروزر موديل 2021 في السعودية بأسعار متفاوتة، لتلبي احتياجات جميع العملاء.

كما تراوحت أسعار طراز لاند كروزر ما بين 207 ألف ريال سعودي، إلى 358 ألف ريال سعودي.