سيارات ومحركات

بإطلالة مميزة تويوتا فورتيشنر 2022 تنافس في المواصفات والسعر

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علامة تويوتا تبهر عملائها كالعادة ومن ثم في عام 2004 تم إطلاق سيارة فورتيشنر التي حققت نجاح كبيرا فالمبيعات متفوقة علي نظائرها فالسعر و المواصفات، أما عن الجيل الثاني فقد تم أطلاقة عام 2015، وحاليا تم الإعلان عن نزول السيارة 2022 للسوق.

تويوتا فورتيشنر
فئة  Comfort 2.7L -2WD سعر 775.000 الف
فئةُ  Elegance 4.0L-4WD سعر 925.000 الف

التجهيزات التي صمتت بها الفئة الأولي Comfort:

مصابيح ليد أمامي وخلفي مصابيح للضباب أمامية  أضواء للاستعمال النهاري
نظام صوت بعدد 6 مكبرات صوت USB- راديو- بلوتوث شاشة 8 بوصة
ريموت كنترول زجاج خلفي وجانبي معتم مرايات ضم
مثبت للسرعة شاشة 4.2 بوصة باللوحة الخاصة بالعداد عرض لزاوية دوران الإطار
مرايات داخلية بها خاصية التعتيم مكيف للهواء يدوي مكيف هواء خلفي
Apple  car play – Android auto كاميرا خلفية  مقاعد قماش
 عوارض للتحميل علي السقف ضبط ارتفاع الإضاءة عجلات 17 رياضية

 بالإضافة الي مواصفات الفئة الأولي فقد أضيفت وغيرت بعض التجهيزات للفئة الثانية  Elegance وهي:

العجلات مقاس 18 بدلا من 17 مكيف هواء أوتوماتيك تحكم كهربائي بالمقاعد الأمامية
الصف الثاني من المقاعد يحوي شاشة رقمية للمكيف  أضواء نهارية ليد  مقاعد مصممة من الجلد
نظام دخول ذكي  بدالات تقوم بتغيير سرعة السيارة من المقود غطاء حقيبة الأمتعة كهربائي

وسائل أمان السيارة التي جهزت بها الفئتين

 نظام فرامل  ABS  نظام مساعد المكابح BA  نظام مساعد لطلوع الارتفاعات HAC
نظام للتحكم بثبات السيارة TSC – VSC  إيرباج للسائق والراكب الأمامي  إيرباج لركبة السائق
أبعاد سيارة فورتيشنر 2022
طول السيارة 4795 سم
عرض السيارة 1855  سم
ارتفاع السيارة 1835  سم
المسافة بين قاعدة العجلات  274 سم
الوزن 2620 -2650 ك
حزان الوقود  80 لتر
مواصفات سيارة فورتيشنر 2022

لم يتم تغيير أو تعديل أي مواصفات لموديل 2022 عن 2021 حيث أن الفئة الأولي ذات محرك 4 أسطوانات بسعة 4.7 لتر، مع قوة 163 حصان، أما عن عزم الدوران فقد بلغ 245 نيوتن. لتر، والدفع في الفئة الأولي فهو خلفي مع فتيس أوتوماتيك  ذو 6 سرعات.

أما عن الفئة الثانية فهي ذات محرك 6 أسطوانات سَعَة 4.0 لتر، مع قوة 234 حصان، أما عن عزم الدوران فبلغ 376 نيوتن مع دفع رباعي للعجلات وفتيس أوتوماتيكي ذو 6 سرعات، السيارة متوفرة لدي التوكيل بـ 6 ألوان خارجية و 2 لون فقط للصالون الداخلي.

الوسوم

علامة تويوتا تبهر عملائها كالعادة ومن ثم في عام 2004 تم إطلاق سيارة فورتيشنر التي حققت نجاح كبيرا فالمبيعات متفوقة علي نظائرها فالسعر و المواصفات، أما عن الجيل الثاني فقد تم أطلاقة عام 2015، وحاليا تم الإعلان عن نزول السيارة 2022 للسوق.

تويوتا فورتيشنر
فئة  Comfort 2.7L -2WD سعر 775.000 الف
فئةُ  Elegance 4.0L-4WD سعر 925.000 الف

التجهيزات التي صمتت بها الفئة الأولي Comfort:

مصابيح ليد أمامي وخلفي مصابيح للضباب أمامية  أضواء للاستعمال النهاري
نظام صوت بعدد 6 مكبرات صوت USB- راديو- بلوتوث شاشة 8 بوصة
ريموت كنترول زجاج خلفي وجانبي معتم مرايات ضم
مثبت للسرعة شاشة 4.2 بوصة باللوحة الخاصة بالعداد عرض لزاوية دوران الإطار
مرايات داخلية بها خاصية التعتيم مكيف للهواء يدوي مكيف هواء خلفي
Apple  car play – Android auto كاميرا خلفية  مقاعد قماش
 عوارض للتحميل علي السقف ضبط ارتفاع الإضاءة عجلات 17 رياضية

 بالإضافة الي مواصفات الفئة الأولي فقد أضيفت وغيرت بعض التجهيزات للفئة الثانية  Elegance وهي:

العجلات مقاس 18 بدلا من 17 مكيف هواء أوتوماتيك تحكم كهربائي بالمقاعد الأمامية
الصف الثاني من المقاعد يحوي شاشة رقمية للمكيف  أضواء نهارية ليد  مقاعد مصممة من الجلد
نظام دخول ذكي  بدالات تقوم بتغيير سرعة السيارة من المقود غطاء حقيبة الأمتعة كهربائي

وسائل أمان السيارة التي جهزت بها الفئتين

 نظام فرامل  ABS  نظام مساعد المكابح BA  نظام مساعد لطلوع الارتفاعات HAC
نظام للتحكم بثبات السيارة TSC – VSC  إيرباج للسائق والراكب الأمامي  إيرباج لركبة السائق
أبعاد سيارة فورتيشنر 2022
طول السيارة 4795 سم
عرض السيارة 1855  سم
ارتفاع السيارة 1835  سم
المسافة بين قاعدة العجلات  274 سم
الوزن 2620 -2650 ك
حزان الوقود  80 لتر
مواصفات سيارة فورتيشنر 2022

لم يتم تغيير أو تعديل أي مواصفات لموديل 2022 عن 2021 حيث أن الفئة الأولي ذات محرك 4 أسطوانات بسعة 4.7 لتر، مع قوة 163 حصان، أما عن عزم الدوران فقد بلغ 245 نيوتن. لتر، والدفع في الفئة الأولي فهو خلفي مع فتيس أوتوماتيك  ذو 6 سرعات.

أما عن الفئة الثانية فهي ذات محرك 6 أسطوانات سَعَة 4.0 لتر، مع قوة 234 حصان، أما عن عزم الدوران فبلغ 376 نيوتن مع دفع رباعي للعجلات وفتيس أوتوماتيكي ذو 6 سرعات، السيارة متوفرة لدي التوكيل بـ 6 ألوان خارجية و 2 لون فقط للصالون الداخلي.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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