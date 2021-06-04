بإطلالة مميزة تويوتا فورتيشنر 2022 تنافس في المواصفات والسعر

علامة تويوتا تبهر عملائها كالعادة ومن ثم في عام 2004 تم إطلاق سيارة فورتيشنر التي حققت نجاح كبيرا فالمبيعات متفوقة علي نظائرها فالسعر و المواصفات، أما عن الجيل الثاني فقد تم أطلاقة عام 2015، وحاليا تم الإعلان عن نزول السيارة 2022 للسوق.

تويوتا فورتيشنر

فئة Comfort 2.7L -2WD سعر 775.000 الف فئةُ Elegance 4.0L-4WD سعر 925.000 الف

التجهيزات التي صمتت بها الفئة الأولي Comfort:

مصابيح ليد أمامي وخلفي مصابيح للضباب أمامية أضواء للاستعمال النهاري نظام صوت بعدد 6 مكبرات صوت USB- راديو- بلوتوث شاشة 8 بوصة ريموت كنترول زجاج خلفي وجانبي معتم مرايات ضم مثبت للسرعة شاشة 4.2 بوصة باللوحة الخاصة بالعداد عرض لزاوية دوران الإطار مرايات داخلية بها خاصية التعتيم مكيف للهواء يدوي مكيف هواء خلفي Apple car play – Android auto كاميرا خلفية مقاعد قماش عوارض للتحميل علي السقف ضبط ارتفاع الإضاءة عجلات 17 رياضية

بالإضافة الي مواصفات الفئة الأولي فقد أضيفت وغيرت بعض التجهيزات للفئة الثانية Elegance وهي:

العجلات مقاس 18 بدلا من 17 مكيف هواء أوتوماتيك تحكم كهربائي بالمقاعد الأمامية الصف الثاني من المقاعد يحوي شاشة رقمية للمكيف أضواء نهارية ليد مقاعد مصممة من الجلد نظام دخول ذكي بدالات تقوم بتغيير سرعة السيارة من المقود غطاء حقيبة الأمتعة كهربائي

وسائل أمان السيارة التي جهزت بها الفئتين

نظام فرامل ABS نظام مساعد المكابح BA نظام مساعد لطلوع الارتفاعات HAC نظام للتحكم بثبات السيارة TSC – VSC إيرباج للسائق والراكب الأمامي إيرباج لركبة السائق

أبعاد سيارة فورتيشنر 2022

طول السيارة 4795 سم عرض السيارة 1855 سم ارتفاع السيارة 1835 سم المسافة بين قاعدة العجلات 274 سم الوزن 2620 -2650 ك حزان الوقود 80 لتر

مواصفات سيارة فورتيشنر 2022

لم يتم تغيير أو تعديل أي مواصفات لموديل 2022 عن 2021 حيث أن الفئة الأولي ذات محرك 4 أسطوانات بسعة 4.7 لتر، مع قوة 163 حصان، أما عن عزم الدوران فقد بلغ 245 نيوتن. لتر، والدفع في الفئة الأولي فهو خلفي مع فتيس أوتوماتيك ذو 6 سرعات.

أما عن الفئة الثانية فهي ذات محرك 6 أسطوانات سَعَة 4.0 لتر، مع قوة 234 حصان، أما عن عزم الدوران فبلغ 376 نيوتن مع دفع رباعي للعجلات وفتيس أوتوماتيكي ذو 6 سرعات، السيارة متوفرة لدي التوكيل بـ 6 ألوان خارجية و 2 لون فقط للصالون الداخلي.