خفض سعر تويوتا فورتشنر 2021 VX2 ديزل ورادار بريمي العائلية تعرف على السعر الجديد

خفض سعر تويوتا فورتشنر 2021 VX2 ديزل ورادار بريمي العائلية الأضخم، تعرف على المواصفات الرائعة و السعر الجديد بالمملكة العربية السعودية، تويوتا تقدم فورتشنر ذو 7 مقاعد سيارة SUV العائلية الرائعة، بتجميع أندونيسي شبيهة الرانج روفر وتقدم من خلالها أكبر محرك بالديزل، السيارة صاحبة المزايا المتعددة من ديزل ورادار لتحديد المسار، لتعشقها كل عائلة كبيرة وصغيرة ثم خفض سعرها، خفض سعر تويوتا فورتشنر 2021 VX2 ديزل ورادار، بريمي العائلية الأضخم تعرف على المواصفات والسعر الجديد.

خفض سعر تويوتا فورتشنر 2021 VX2

تم خفض سعر سيارة من أفضل السيارات العائلية في العالم من حيث السعر والمواصفات من تويوتا، وهي فورتشنر 2021 VX2 ديزل ورادار بريمي، والتي تتميز بمُحرك ديزل 2800 سي سي ليمنحك 201 حصان بعد أن تم تعديله 4 سلندر تيربو، قير السيارة أوتوماتيك 6 سرعات تبترونيك ونظام الدفع رباعي، كل لتر ديزل يُحرك السيارة مسافة 14.1 كيلو متر بتقييم ممتاز، حيث تتوفر الأن بسعر 178 ألف و 250 ريال شامل ضريبة القيمة المضافة بدلاً من 189 ألف و 249 ريال.

مواصفات فورتشنر VX2 2021

تتميز السيارة بإضاءات بالكامل LED، مع إختلاف الفئات الأقل منها مع إشارات وكشافات ضباب LED، وحساسات شد مصنع وجنوط عملاقة لسيارة تويوتا فورتشنر 2021 VX2 ديزل فئة بريمي، التي تم خفض سعرها بمقاس 18 إنش ، مع إشارات بالمرأة الجانبية الكهربائية ذو خاصية الطي الكهربائي، ومقابض وإطارات النوافذ من كروم مع جناح خلفي وإضاءات بالكامل LED خلفية، و أربعة حساسات خلفية و تطعيمات كروم بخطوط عريضة، الشنطة الخلفية كهربائية عبر طريق الريموت أو زر الشنطة بمساحة متسعة.

داخلية فورتشنر VX2 2021

الدخول والتشغيل زكي داخلية مزيج بين الجملي والأسود، بمقاعد قماشية فاخرة لأعلى فئة في الديزل مساند وسطية، وحاملات أكواب وفتحات تكييف ومنافذ للشحن للصف الثاني، ويمكنك طي مقاعد الصف الثالث لتحصل على مساحة أكبر للشنطة، مع إضاءات داخلية للصفوف الثلاثة، مع زجاج كهربائي أوتو لمسة واحدة ومرأة كهربائية بها رادار وتنبيه الخروج عن المسار، مقود تويوتا فورتشنر 2021 VX2 بريمي مكسي بالجلد به تخشيب، يمكنك من خلاله التحكم في عداد الرحلات ومثبت السرعة والنظام الصوتي والبلوتوث.

زر تشغيل فورتشنرVX2 2021 زكي مع مكيف أمامية لمس أوتو، وأربعة فتحات تكييف في الوسط وفتحتان في الخلف لسقف السيارة، مع فورمات تخشيب على إطار القير، مع فتحة تبريد في الدرج العلوي الجلدي، وشاشة وسطية لمراقبة الكاميرا الخلفية تدعم نظام أبل كاربلاي، ومنفذ USB ومنفذ UX، وإضاءات داخلية LED لسيارة تويوتا فورتشنر 2021 VX2 ديزل.