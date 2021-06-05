مميزات شيفروليه تاهو 2021 في السعودية – المواصفات العيوب الأسعار

شيفروليه تاهو 2021 إحدى سيارات الدفع الرباعي التي تتوفر في سوق السيارات السعودي، وحققت مبيعات ضخمة منذ طرحها لأول مرة، وإليكم مواصفاتها وأسعاها.

شيفروليه تاهو 2021

تنتمي سيارة شيفروليه تاهو لفئة الطرازات الـ SUV، والتي تتلائم مع طبيعة الطرق الوعِرة في المملكة، كما أنها تناسب السير على الرمال.

علاوة على ذلك فإن تاهو طُرحت رسميًا في السعودية من خلال شركة الجميح، الوكيل الحصري لـ علامة شيفروليه الأمريكية في المملكة.

مواصفات شيفروليه تاهو 2021

وبالنظر إلى المواصفات العامة لـ طراز شيفروليه تاهو نجد أنه احتوى على مواصفات عالية الجودة بالإضافة إلى كماليات مميزة.

علاوة على ذلك فإن السيارة التي تنتمي لفئة الدفع الرباعي، حازت على تجهيزات أمان وسلامة، حفاظًا على سلامة الركاب.

محرك شيفروليه تاهو

وبالنظر إلى مواصفات السيارة لا سيّما المحرك، نلاحظ احتوائه على مواصفات عالية الدقة، مما ينعكس على أدا السيارة.

حيث احتوت السيارة تاهو 2021 على محرك بسعة بلغت 5300 سي سي، متصل بناقل حركة أتوماتيك ذو10 سرعات.

فيما توفرت السيارة بنظام دفع رباعي للعجلات، فيما يولد المحرك قوة 355 حِصانًا، ما يعطي سرعة فائقة للسيارة.

أما بالنظر إلى العزم الأقصى للدوران، يُلاحظ أنه وصل إلى نحو 519 نيوتن/ متر، وذلك مؤشر لقوة السيارة من ناحية العزم.

شيفروليه تاهو من الخارج

بينما جاءت السيارة من الخارج بتصميم عصري، وجذاب، الأمر الذي جعلها تحوض منافسة شرسة مع سيارات الـ SUV في المملكة.

حيث توفرت السيارة من الخارج بمصابيح من نوع الـ LED، أمامية وخلفية، علاوة على مقابض بنفس لون السيارة من الخارج.

علاوة على ذلك احتوت السيارة على حواف خلفية مصنوعة من خامات الاستانلس ستيل، ما يعكس طابع فاخر على السيارة.

شيفروليه تاهو 2021 من الداخل

كما احتوت السيارة عل كماليات وتجهيزات عديدة، بهدف توفير الرفاهية والراحة للركاب، ون أبرزها راديو FM، مع مشغل إم بي ثري.

فيما احتوت السيارة من الداخل على تكييف هواء بتحكم أتوماتيكي، علاوة على فتحات تكييف في المقاعد الخلفية، مع مخرج USB.

بينما يبدأ سعر تاهو 2021 في سوق السيارات السعودي من 203 ألف ريال سعودي، وذلك لدى الوكيل الرسمي للعلامة “الجميح”.

وبعض العملاء يروا أن تسعيرة السيارة المبالغ فيها من أبرز العيوب التي تشوب طراز شيفروليه تاهو موديل 2021.