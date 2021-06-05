تويوتا كورولا 2021 الشكل الجديد في سوق السيارات السعودي – المواصفات والأسعار

تويوتا كورولا 2021 الشكل الجديد في السعودية، أحد الطرازات التي تنتمي لفئة السيارات السيدان، وإليكم نبذة عن مواصفاتها وأسعارها.تويوتا كورولا 2021 الشكل الجديد
حيث توفرت سيارة كورولا السيدان، من خلال شركة عبد اللطيف جميل، وكيل تويوتا اليابانية في السعودية.
كما تُعد السيارة من أكثر الطرازات مبيعًا في المملكة، نظرًا لمواصفاتها التي تحتوي على قدر عالِ من الجودة.
حيث اعتمدت السيارة على تصميمات رائعة، بالاستعانة بأحدث التكنولوجيا العالمية لصناعة السيارات السيدان.
ولم تقتصر شعبية تويوتا كورولا في السعودية فحسب، بل امتدت إلى كافة الأسواق، حيث وجدوا فيها متطلباتهم.
فعلى سبيل المثال جاءت بمحرك ذو أداء قوي، ومنظومة حركة مليئة بالإمكانيات التي تنعكس على أداء السيارة.تويوتا كورولا 2021 الشكل الجديد الفئة الأولى
وعند النظر إلى منظومة الحركة في كورولا، نلاحظ أنها احتوت على محرك بسعة 1500 سي سي للفئة الأولى، مع جرّ أمامي.
فيما احتوت السيارة تويوتا كورولا 2021 على محرك بسعة 1800 سي سي، مع الفئات الأعلى تجهيزًا.
والجدير بالذكر أن الشكل الخارجي للسيارات من أكثر العوامل التي تجذب العميل إلى الشراء، بالإضافة إنها تبرز شكل السيارة.تويوتا كورولا 2021 من الداخل
أما من الداخل نلاحظ أن السيارة السيدان كورولا 2021 تميزت باحتوائها على العديد من الكماليات والرفاهيات.
حيث جاءت السيارة إلى السوق السعودي بتجهيزات داخلية داخل المقصورة، وأبرزها عجلة قيادة مكسوة بالجلد.
فيما احتوت السيارة على راديو FM، مع باور ستيرنج حساس للسرعة، ومثبت سرعة للتحكم في السيارة.
كما جاءت كورولا بمميزات داخلية أخرى، ومنها تكييف هواء ذات تحكم أتوماتيك مع بعض الفئات المتوفرة.
ومن ناحية التجهيزات الخارجية احتوت السيارة على مصابيح أمامية وخلفية، علاوة على أنها من نوع الـ LED.
هذا علاوة على وجود مقابض بلون السيارة، بالإضافة إلى حليات مصنوعة من خامة النيكل كروم.أسعار تويوتا كورولا 2021 الشكل الجديد
فيما طُرحت سيارة تويوتا كورولا في سوق السيارات السعودي من خلال ست فئات، مع اختلاف التجهيزات والأسعار.
بينما تراوحت أسعار سيارة تويوتا كورولا ما بين 74 ألف ريال، إلى 99 ألف ريال، وقد يتغير السعر بناءًا على سياسة الوكيل.
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تويوتا كورولا 2021 الشكل الجديد في السعودية، أحد الطرازات التي تنتمي لفئة السيارات السيدان، وإليكم نبذة عن مواصفاتها وأسعارها.تويوتا كورولا 2021 الشكل الجديد
حيث توفرت سيارة كورولا السيدان، من خلال شركة عبد اللطيف جميل، وكيل تويوتا اليابانية في السعودية.
كما تُعد السيارة من أكثر الطرازات مبيعًا في المملكة، نظرًا لمواصفاتها التي تحتوي على قدر عالِ من الجودة.
حيث اعتمدت السيارة على تصميمات رائعة، بالاستعانة بأحدث التكنولوجيا العالمية لصناعة السيارات السيدان.
ولم تقتصر شعبية تويوتا كورولا في السعودية فحسب، بل امتدت إلى كافة الأسواق، حيث وجدوا فيها متطلباتهم.
فعلى سبيل المثال جاءت بمحرك ذو أداء قوي، ومنظومة حركة مليئة بالإمكانيات التي تنعكس على أداء السيارة.تويوتا كورولا 2021 الشكل الجديد الفئة الأولى
وعند النظر إلى منظومة الحركة في كورولا، نلاحظ أنها احتوت على محرك بسعة 1500 سي سي للفئة الأولى، مع جرّ أمامي.
فيما احتوت السيارة تويوتا كورولا 2021 على محرك بسعة 1800 سي سي، مع الفئات الأعلى تجهيزًا.
والجدير بالذكر أن الشكل الخارجي للسيارات من أكثر العوامل التي تجذب العميل إلى الشراء، بالإضافة إنها تبرز شكل السيارة.تويوتا كورولا 2021 من الداخل
أما من الداخل نلاحظ أن السيارة السيدان كورولا 2021 تميزت باحتوائها على العديد من الكماليات والرفاهيات.
حيث جاءت السيارة إلى السوق السعودي بتجهيزات داخلية داخل المقصورة، وأبرزها عجلة قيادة مكسوة بالجلد.
فيما احتوت السيارة على راديو FM، مع باور ستيرنج حساس للسرعة، ومثبت سرعة للتحكم في السيارة.
كما جاءت كورولا بمميزات داخلية أخرى، ومنها تكييف هواء ذات تحكم أتوماتيك مع بعض الفئات المتوفرة.
ومن ناحية التجهيزات الخارجية احتوت السيارة على مصابيح أمامية وخلفية، علاوة على أنها من نوع الـ LED.
هذا علاوة على وجود مقابض بلون السيارة، بالإضافة إلى حليات مصنوعة من خامة النيكل كروم.أسعار تويوتا كورولا 2021 الشكل الجديد
فيما طُرحت سيارة تويوتا كورولا في سوق السيارات السعودي من خلال ست فئات، مع اختلاف التجهيزات والأسعار.
بينما تراوحت أسعار سيارة تويوتا كورولا ما بين 74 ألف ريال، إلى 99 ألف ريال، وقد يتغير السعر بناءًا على سياسة الوكيل.
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