سعر تويوتا لاندكروزر في سوق السيارات السعوي – المواصفات التفصيلية والعيوب

لاندكروزر سيارة تابعة لـ تويوتا تحظى بإمكانيات ومواصفات عديدة، ما جعلها محط اهتمام من قِبل مستهلكي السيارات في السعودية، وإليكم مواصفاتها.

لاندكروزر

تعتبر لاند كروزر من أشهر طرازات الدفع الرباعي التي أطلقها الصانع الياباني تويوتا، حيث حققت مبيعات ضخمة في أسواق الشرق الأوسط.

كما أن سيارات الدفع الرباعي تجذب شريحة عريضة من مستخدمي السيارات في المملكة العربية السعودية، نظرًا لارتفاعها عن الأرض.

علاوة على ذلك فهي تتوفر بنظام دفع رباعي بواسطة العجلات، كما يجعلها تتميز بالانسيابية عند السير في المناطق الوعِرة.

تويوتا لاندكروزر

كما أن سيارة لاند كروزر تتميز باحتوائها على كماليات وتجيهيزات خارجية وداخلية، بالإضافة إلى منظومة أداء قوية.

لاندكروزر من الخارج

حيث توفرت السيارة من الخارج بكماليات ذو تصميم رائع، أبرزها حساسات ركن أمامية وخلفية، لرصد الأجسام القريبة من السيارة وتفاديها.

فيما احتوت السيارة من الخارج على مصابيح أمامية من نوع الـ LED، الأمر الذي أضفى صورة جمالية على تصميم السياراة الخارجي.

كما جاءت الجنوط من نوع الألومونيوم، ومقاسه بلغ نحو 20 بوصة، ذلك بالإضافة إلى كاميرا خلفية لرؤية الطريق.

تويوتا لاند كروزر من الداخل

كما تزخر سيارة تويوتا لاند كروزر ذات الدفع الرباعي، بكماليات داخلية تعزز من المقصورة الداخلية للسيارة، وأبرزهم تكييف هواء.

بالإضافة إلى ذلك جاءت السيارة مقاعد خلفية مع إتاحة لطيها في الاتجاهات الأربعة، علاوة على نظام JBL الصوتي.

فيما جاءت السيارة مع مفتاح التشغيل الذكي، بالإضافة إلى حافظة تبريد فعالة في السيارة، ومقاعد مصنوعة من خامة الجلد.

مواصفات الأداء في سيارة اللاند كروزر

كما اعتمدت السيارة الـ SUV على محرك بسعة تبدأ من 4000 سي سي، بالإضافة إلى ناقل حركة أتوماتيك، وست سلندرات.

بينما جاءت مواصفات الأمان في السيارة بمنظومة رائعة، حيث احتوت على التجهيزات التالية:

حيث احتوت السيارة لاند كروزر على وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي.

فيما جاءت السيارة بـ حساسات ركن أمامية وخلفية.

علاوة على ذلك مع نظام التحكم في ثبات السيارة.

بالإضافة إلى تلك الكماليات، احتوت السيارة على أحزمة أمان أمامية.

ومن ناحية أخرى توفرت السيارة بسعر يبدأ من 207,345 ريال سعودي، ووكيلها الرسمي في السوق السعودي شركة عبد اللطيف جميل.

كما أن عيوب تويوتا لاند كروزر تتمثل في سعرها المبالغ فيه مقارنة ببقية الطرازات المنافسة لها.