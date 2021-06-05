سيارات تويوتا – عروض عبد اللطيف جميل على الصيانة في السوق السعودي

سيارات تويوتا أعلنت شركة عبد اللطيف جميل، وكيل السوق السعودي عن عرض ترويجي على صيانتها، وإليكم تفاصيل العرض على طرازات تويوتا في المملكة.

سيارات تويوتا

حيث طرحت شركة عبد اللطيف جميل، الوكيل الرسمي لـ علامة تويوتا في السوق السعودي طرازات متنوعة من سيارات العلامة.

كما أن العرض من تقديم سيارات عديدة، هو تلبية احتياجات كافة الشرائح الاستهلاكية في سوق السيارات السعودي.

ومن منطلق اهتمام وكيل تويوتا بخدمات ما بعد البيع التي تقدمها للمستهلك في السعودية، أطلق عروض مميزة على الصيانة.

حيث أعلن عبد اللطيف جميل، عن حملة صيانة على طرازات تويوتا بخصومات كبيرة، تشجيعًا على صيانة السيارات في المراكز المعتمدة.

وفي سياق متصل أعلنت الشركة أن العرض الصيفي على صيانات سيارات علامة تويوتا سينتهي في تاريخ 30 يونيو من عام 2021.

عروض عبد اللطيف جميل على الصيانة

وفي نفس السياق أعلن وكيل تويوتا عن خصم وصل إلى 30% على أجرة المصنعية، وذلك عند إجراء صيانة على أحد طرازات تويوتا.

علاوة على ذلك تضمن العرض خصم 30% على مصاريف قطع الغيار، علاوة على إصلاحات التكييف، والمساعدات.

وجدير بالذكر أن العرض الذي أطلقته الشركة لن يُطبق على صيانة “الفريون”، حيث يتم حسابه بالسعر الأساسي له.

كما وضعت الشركة شرط بأن يسري هذا العرض على الصيانة داخل مراكز بيع التجزئة التابعة لوكيل تويوتا “عبد اللطيف جميل“.

أما في حالة قام العميل بالكشف على السيارة دون اتخاذ قرار الصيانة، فسوف يتحمل مصاريف فحص السيارة بالكامل.

بينما أوضح الوكيل أن عرض خصومات الصيانة على القطع المذكورة أعلاه، يشمل جميع طرازات تويوتا في السعودية.

انواع طرازات علامة تويوتا

ومن جهتها تطرح شركة عبد اللطيف جميل، طرازات متنوعة من علامة تويوتا اليابانية في السوق السعودي، ومن أبرزهم ما يلي: