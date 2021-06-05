احدث عروض تقسيط سيارة لأند كروز ديزيل ، روض تقسيط سيارة لأند كروز ديزيل ب 600 ريال سعودي

عند اختيار سيارة لأند كروز ديزل وشرائها فإنه يمكن البحث عن عروض تقسيط سيارة

لأند كروز ديزيل ب 600 ريال سعودي في إحدى معارض السيارات حيث يوجد معارض

تقدم عروض التقسيط للسيارات وسوف نتعرف على مميزات السيارة وكذلك العروض وسعر السيارة الأصلي.

احدث عروض تقسيط سيارة لأند كروز ديزيل ب 600 ريال سعودي 2021

ما هي مميزات سيارة لأند كروزر ديزل

تتميز السيارة بنظام الدفع الرباعي حيث تصل قوة دوران السيارة إلى 385 نيوتن في المتر الواحد.

من أنظمة السيارة الموجودة فيها نظام توفير الثبات والذي يساعد على القيادة بسهولة في الطرق

الصعبة والطيني والرملية وغيرها.

السيارة مزودة بمحرك ثماني النواة والذي يساعد على سهولة القيادة وهو ذو ثلاث خيارات واستجابة سريعة للبنزين.

من أهم عوامل الأمان بها وجود الوسادة الهوائية والتي تحمي من خطر الاصطدام في حادث.

من مواصفات السيارة المهمة وجود شاشة 9 بوصة، أبواب كهربائية، 14 مكبر صوت، وفتحة السقف.

عروض تقسيط سيارة لأند كروز ديزيل ب 600 ريال سعودي

عرض التقسيط تقدمه معارض السيارات وذلك في حالة عدم قدرة العميل على شراء

السيارة مرة واحدة ولذا يمكن استخدام عرض التقسيط للسيارة حيث يتم دفع 600 ريال سعودي

كل شهر ولكن أولاً قبل التقسيط عند الشراء لابد من دفع القيمة المضافة للسيارة والضريبة

وبعد ذلك يتم دفع مبلغ التقسيط 600 ريال كل شهر وذلك على مدة 60 شهر وهذا يساوي 36000 ريال سعودي.

عرض تقسيط السيارة يبين أن آخر دفعة تكون كبيرة حيث قد تصل إلى 40% من سعر السيارة

وتكون حوالى 60000 ريال سعودي وعند شراء السيارة يتم دفع مبلغ مقدم حوالي 900000 من ثمن السيارة

وبهذا يمكن التقسيط بعروض 600 ريال كل شهر.

يمكن التقسيط من خلال بنك الراجحي وهو أشهر بنك في المملكة العربية السعودية حيث يساعد

على سهولة التقسيط مع تقديم الضمانات والأمانة.

أسعار سيارة لأند كروزر ديزل تويوتا

تبدأ أسعار سيارات تويوتا من 205.000 حتى 350.000 ألف وهذه الأسعار

تكون على حسب مميزات ومواصفات السيارة وكذلك والتي تختلف بين واحدة وأخرى