هيونداي أيونيك 5 ومميزاتها المتفردة يتم الكشف عنها تعرف عليها الآن

هيونداي ، بعد مقالتنا الفائتة عن مرسيدس مايباخ الجديدة و تويوتا لاند كروز ففي تلك المقالة نتحدث عن عربة هيونداي أيونيك 5 الجديدة كما عودناكم في مقالتنا الفائتة عن طرازين جديدين من هيونداي وذلك بناءً على مراجعات مبكرة ومميزات كثيرة جديدة مثيرة للفضول ومختلفة وهذا هو الذي اعتدناه من هيونداي والمراجعة التي أحضرناها لكم هي للجزء الداخلي والخارجي للسيارة حيث لم يتم السماح بقيادة نموذج الاختبار الأول وإليكم التفاصيل.

عربة هيونداي أيونيك 5 ومميزات الشركة

سابقا من هذا الأسبوع تم كشف أن شركة هيونداي تبحث عن حلول الاشتراكات لكي تقنع عملائها المستقبليين بأن هيونداي أيونيك 5 يجب أن تكون سيارتهم المختارة وذلك عبر أنها سوف تقدم اشتراكات من شهر إلى ثلاثة أشهر والتي سوف تغطي على سعر التأمين والصيانة

بنية هيونداي ايونيك 5 الجديدة هي BEV وهي البنية المخصصة لمجموعة هيونداي موتور والتي يطلق عليها النظام الكهربائي المعياري E-GMP

هناك ميزة لا يتم التحدث عنها كثيرا في عربة أيونيك 5 وهي إمكانية العملاء لشركة هيونداي أن تشتري محول يتم توصيله بمنفذ الشاحن وهو يحتوي على مقبس كالذي في المنزل على الجانب الآخر

وذلك يعني أن العربة تتيح لعملائها أن توصل أي نوع من الأجهزة المنزلية ويتم تشغيلها باستخدام ببطارية هيونداي

تقدم السيارة تصميم مبتكر مع الحفاظ على البيئة حيث أنها صديقة للبيئة ولها ألوان متعددة مثل جرافيتي جولد ماتي ، شوتنج ستار جراي ماتي ، أخضر ديجيتال لؤلؤي ، زيتوني أخضر غامض لؤلؤي ، لويد بلو لؤلؤي

تأتي مع غطاء محرك يتميز بتقليل فجوات اللوحة لكي يحصل العميل على أفضل ديناميكية هواء

من جانب السيارة توفر مقابض ذات أبواب تدفق تلقائي وتصميم نظيف للسطح كما توفر كفاءة ديناميكية هوائية معززة

تقدم عجلات معدنية ذات تصميم فريد وذلك بقياس 20 بوصة

أما بالنسبة لأبعاد العربة فطولها يصل إلى 182 بوصة وعرضها يصل إلى 74.4 بوصة أما أرتفاعها يصل إلى 63 بوصة ، وقاعدة عجلات تعادل 3000 ملم ، أما بالنسبة لمساحة الصندوق الخلفي فهو 531 لتر / 1591 لتر ، وبالنسبة لصندوق الأمتعة لأمامي 57 لتر (دفع ثنائي) أو 24 لتر (دفع رباعي)

أما بالنسبة للأجزاء الداخلية فتمتلك أيونيك 5 الكهربائية مميزات صغيرة وأنيقة بل وعملية أيضا ستسهل الحياة على المالكين

فمثلا توجد على يسار مجموعة المقاييس الرقمية وهي منطقة ممغنطة لكي تلصق الأشياء بها

تتميز بمقاعد أمامية قابلة للتعديل الكترونيا

كما تتميز عربة أيونيك 5 بوحدة تحكم مركزية لكي تتحرك للأمام والخلف

قامت الشركة بتزويد السيارة الكهربائية بمحول عمود لا يختلف عن عربة تسلا

تصميم هيونداي الخارجي المبتكرمميزات الأجزاء الداخلية للعربة

أما بالنسبة لوسائل الترفيه في العربة

شاشة رئيسية مقاس 12 بوصة تعمل باللمس لنظام المعلومات والترفيه

شاشة عدادات رقمية مقاس 12 بوصة قابلة لأن تخصص

خدمات السيارة كلها متصلة بنظام Bluelink وهو يوفر مجموعة من الميزات الجديدة للتحكم في سياراتهم وذلك بالهواتف الذكية

نظام صوت Bose ويأتي ذلك مع ثمان مكبرات صوت

مضخم صوت وذلك متوزع في انحاء العربة بشكل استراتيجي في جميع انحاء السيارة لكي تحصل على تجربة أستمتاع عالية الجودة

يتم إطلاق سيارة ايونيك 5 للبيع في النصف الأول من السنة الجارية في السوق الأمريكية لمناطق محددة وإلى الآن لم يتم تحديد سعر العربة فتابعونا لمعرفة كل جديد

وفي النهاية نتمنى أن تكون مقالة هيونداي أيونيك 5 الجديدة قد نالت إعجابكم وقراءة ممتعة.