سيارة تسلا | مواصفات أحدث الموديلات

سيارة تسلا وأحدث الموديلات وأسعارها المتاحة في سوق السيارات، وهذه الموديلات المقدمة من شركة تسلا تمتاز بمحركها الكهربائي، ونتعرف منها على بعض الطرازات وتكلفة كل طراز بفئاته المختلفة.

سيارة تسلا موديل S

تم طرح سيارة تسلا موديل S وكان سعرها الافتتاحي 74.990 دولار بحسب ما ذكر على الموقع، وكان أعلى سعر هو 91.490 دولار ضمن فئة Long Range Plus وهي الفئة الأولى، كما تم ذكر حدود السير لهذه الفئة وهي 402 ميل.

ومن نفس الطراز توجد الفئة الثانية وهي Performance، وسعرها الافتتاحي 94.990 دولار وكان أعلى سعر هو 111.490 دولار، بنطاق سير يصل إلى 348 ميلاً.

سيارة تسلا موديل 3

الطراز الثاني هو موديل 3، والفئة الأولى من هذا الطراز هي Standard Range Plus.

ويبدأ سعرها من 37.990 دولار وأعلى سعر لهذه الفئة هو 50.490 دولار، ونطاق السير لهذه الفئة 250 ميلاً.

الفئة الثانية من هذا الطراز تسمى Long Range Dual Motor، ويبدأ سعر هذه الفئة من 46.990 دولار ويصل سعرها الأعلى إلى 59.490 دولار، ونطاق سيرها 322 ميلاً.

والفئة الثالثة وهي أعلى فئة تتوفر من طراز موديل 3، هي فئة تدعى Performance، وجاء سعر تكلفة تلك الفئة 54,990 دولار.

وكان أعلى سعر لها بحد أقصى 65,990 دولار، وتتميز تلك الفئة بنطاق سير يصل إلى 299 ميلاً.

سيارة تسلا موديل X

موديل X من شركة تسلا تتوفر منه فئتان فقط والفئة الأولى تدعى Long Range Plus وكان سعر هذه الفئة الافتتاحي هو 79,990 دولار، وأما أقصى سعر فهو 103,990 دولار، وحدود السير لهذه الفئة الأولى هي 352 ميلاً.

جاءت الفئة الثانية من هذا الموديل، وهي فئة تدعى Performance، وسعرها الافتتاحي هو 99,990 دولار، وكان أعلى سعر لهذه الفئة من الطراز X هو 123,990 دولار، وأما نطاق السير فهو 305 ميل.