نيسان صني موديل 2021 في المملكة – عروض التمويل من السعودي الفرنسي

نيسان صني إحدى الطرازات التي أعلن البنك السعودي الفرنسي عن عروض تمويل عليها، وذلك ضمن طرازات نيسان بترومين.

نيسان صني

فيما جاء العرض الترويجي على سيارات نيسان في المملكة العربية السعودية، ومن بينه طراز صني كما يلي:

حيث جاء العرض التمويلي من السعودي الفرنسي في صورة تمويل لنصف قيمة السيارة “50%”.

فيما يتم تقسيط بقية المبلغ الـ 50% في مُهلة لا تتعدى العامين.

كما يتيح السعودي الفرنسية تسهيلات على بقية المبلغ، حيث يوفر للعميل إمكانية تقسيطه على مدار العامين.

علمًا بأن البنك لم يضع أي هامش ربح، حيث قدر بنحو 0%.

الجدير بالذكر أنه سيتم تطبيق الشروط والأحكام عند طلب ذلك العرض التمويلي على طرازات نيسان.

نيسان صني للبيع

ووفقًا لذلك العرض التمويلي فيمكنك شراء سيارة صني من خلال السعودي الفرنسي، والاستفادة من عرض التمويل على ذلك الطراز.

وفي هذا الصدد ينبغي الذكر بأن طراز صني ينتمي لفئة السيارات السيدان، بالإضافة إلى أنه حققت مبيعات ضخمة في الأسواق العربية.

كما احتوت السيارة على مواصفات وتجهيزات عديدة، الأمر الذي ساعد بمضاعفة شعبيتها في أسواق السيارات حول العالم، وبالأخص السعودي.

وإذا كنت ترغب في شراء طراز صني 2021 من خلال السعودي الفرنسي، إليك تفاصيل السيارة:

محرك صني 2021

جدير بالذكر أن السيارة اعتمدت السيارة السيدان على محرك سعة 1600 سي سي، مع نظام دفع أمامي فقط.

فيما توفر الموتور خيارين من نواقل الحركة، الأول يدوي، أما الآخر أتوماتيك من نوع الـ CVT.

كما أن الموتور قادر على توليد قوة قدرها 118 حِصانًا، فيما بلغ العزم الاقصى للدوران نحو 149 نيوتن/ متر.

تجهيزات صني 2021

أما من ناحية التجهيزات الداخلية توفرت السيارة مع نظام الدخول الذكي للسيارة، علاوة على تكييف هواء بتحكم أتوماتيك.

كما احتوت السيارة في اخل المقصورة على نظام تحذير من التصادم الأمامي، ومثبت سرعة.

أما من ناحية تجهيزات الأمان والسلامة، فجاءت SUNNY بـ عوامل أمان مميزة، ومن بينها وسائد هوائية للسائق.

كما جاءت السيارة مع مع أحزمة أمان في المقاعد الأمامية، علاوة على مثبت سرعة، وفرامل مانعة للانزلاق.

جدير بالذكر أن السيارة صني 2021 توفرت في سوق السيارات السعودي بسعر يبدأ من 50 ألف ريال.