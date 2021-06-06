نيسان باترول 2021 الدفع الرباعي في السعودية – المواصفات والأسعار

نيسان باترول أحد طرازات الدفع الرباعي المتوفرة في سوق السيارات السعودي، ومن خلال تلك المقالة إليكم مواصفات باترول، وأسعارها.

نيسان باترول

حيث تعتمد سيارة باترول على منظومة حركة قوية، الأمر الذي يجعلها تنافس أقوى سيارات الدفع الرباعي في السعودية.

علمًا بأن السيارة تُصنف من فئة الطرازات الـ SUV، ما يجعلها تتلائم مع الطرق الوعِرة في السعودية.

بينما تستقطب سيارات الدفع الرباعي، محبي رحلات السفاري والصحراء، حيث تساعدهم على خوض المغامرة.

حيث إن سيارات الدفع الرباعي قادرة على السير في المناطق الصحراوية المليئة بالرمال والصخور.

علاوة على قدرتها على السير في المناطق الوعِرة، نظرًا لنظام الدفع بالعجلات الأربعة في السيارة.

وفي هذا الصدد ينبغي ذكر بأن طراز باترول تم طرحه في سوق السيارات السعودي من خلال موديل 2021.

وفي سياق متصل حصلت السيارة على اهتمام مستهلكي السيارات في السعودية، ولذلك حققت مبيعات ضخمة.

بالإضافة إلى ذلك احتوت باترول على مواصفات وتجهيزات قياسية عالية الجودة، نسردها إليكم من خلال النقاط التالية:

أداء باترول 2021

حيث اعتمدت السيارة Patrol على محرك بسعة بلغت 5000 سي سي، كما اتصل بناقل حركة أتوماتيك، من سبع سرعات.

كما أن الموتور في طراز باترول قادر على توليد قوة قدرها 428 حِصانًا، مع عزم أقصى للدوران 560 نيوتن/ متر.

تجهيزات باترول الدفع الرباعي

أما من ناحية المواصفات الداخلية احتوت السيارة على تجهيزات مميزة، وأبرزها تكببف هواء ذات تحكم أتوماتيكي.

كما توفرت باترول مع نظام التحكم في الراديو من عجلة القيادة، علاوة على مشغل اسطوانات MP3.

هذا بالإضافة إلى إتاحة إمكانية لضبط ارتفاع مقعد السائق، ووجود مقاعد مكسوة بخامة الجلد.

تجهيزات الأمان في Patrol

وفي سياق منفصل، فإن السيارة بترول زودت بمنظومة أمان مميزة، جعلت السيارة تخوض منافسة قوية مع بقية الطرازات.

حيث توفرت السيارة مع وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، كما جاءت مع أنظمة فرامل ومنها ABS، وEBD.

جدير بالذكر أن سيارة نيسان باترول جاءت في السوق السعودي بسعر يبدأ من 388 ألف ريال.

علمًا بأن الوكيل الرسمي لـ نيسان في السعودية، من الممكن أن يغير الخارطة السعرية الخاصة به في المستقبل.