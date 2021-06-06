سيارة لمبرجيني اوروس بمواصفات خاصة عام 2021

سيارة لمبرجيني اوروس 2021 بمميزات رائعة تمت إضافتها إلى السيارة ومنها ميزات مساعدة السائق، وتعد لامبورجيني من أكثر السيارات أناقة، وتتمتع بالعديد من الألوان، بالإضافة إلى الأضواء التي تأتي على أجزاء متعددة من السيارة.

تأتي سيارة لامبورجيني جيب اوروس 2021 بمقصورة داخلية بها تكنولوجيا متقدمة جداً؛ حيث تعطي الكثير من الراحة للركاب وتقوم بعمل عزل الضوضاء من الخارج، كما تعد السيارة واسعة من الداخل ومن الخلف، وتحتوي أيضاً على أنظمة ترفيه عالية مثل شاشات اللمس وتصوير ثلاثي الأبعاد، وبالسيارة أيضاً يوجد 21 مكبر للصوت وخدمات أخرى.

مواصفات لامبورجيني اوروس 2021

محرك سيارة لمبرجيني اوروس V8 تبلغ سعته 4 لترات، ويوفر للسيارة قوة كبيرة جداً تصل إلى 641 حصان، ويحتوي على ناقل حركة أوتوماتيكي بثماني سرعات، وأما تسارع المحرك فيبلغ من 0 إلى 60 ميلاً/ الساعة وذلك في مدة زمنية تقدر بثلاث ثوانٍ.

وتصل السرعة القصوى لسيارة لامبورجيني 190 ميلاً في الساعة، وهذا مع الانعطافات الثابتة في السرعات العالية، وعن استهلاك الوقود للسيارة فيصل إلى 12 ميلاً في الجالون الواحد، و17 ميلاً في الجالون للطريق السريع، كما أنّ محرك لامبورجيني ذو دفع رباعي.

ابعاد لامبورجيني اوروس 2021

يبلغ وزن سيارة لامبورجيني اوروس 2021 4850 رطلاً وذلك من دون حمولة، وأما عن طول السيارة فهو 201.3 إنش، وعرضها 79.4 إنش، وجاء ارتفاعها 64,5 إنش، وأما عن سعة الخزان للوقود في لامبورجيني فهو 85 لتراً، بينما جاءت سعة صندوق التخزين 574 لتراً.

سعر لامبورجيني اوروس 2021

إذا تحدثنا عن سعر لامبورجيني 2021 بالدولار فإنه يبدأ من 222.000 دولار، بما يعادل 3.478.742 جنيه مصري، و 832.522 ريال سعودي، و 67.088 دينار كويتي، و 815.406 درهم إماراتي.