فيديو بي إم دبليو تكشف عن تصميم سيارات iX المتطورة

عبد الرحمن الحاج الأحد,06 حزيران (يونيو) 2021 - 12:48
كشفت بي إم دبليو أحدث تصميم لسيارات iX المتطورة، وجاءت السيارة بهيكل مميز، حيث بنيت السيارة على منصات اختبرت في سيارات BMW X5 رباعية الدفع، ويبلغ طول الهيكل 4 أمتار و95 سنتيمترا، بعرض 196 سم، وارتفاع 169 سم، ويمكن تجهيز السيارة بعجلات بمقاس 20 أو 22 إنشا.
مواصفات سيارات iX من BMW
مقصورة السيارة تزينت بمقاعد رياضية مكسوة بأفخم أنواع الجلود، وأضيف لها واجهة قيادة خالية تقريبا من الأزرار، إذ استعيض عن الأزرار التقليدية بشاشة لمسية عملاقة تمتد على ثلثي طول الواجهة للتحكم بأنظمة المولتيميديا والتكييف ووضعيات المقاعد ودرجات حرارتها، فضلا عن استخدام الشاشة لعرض أنظمة الملاحة وتحديد المواقع، ومراقبة السيارة عبر الكاميرات.
بي إم دبليو تطرح 3 نسخ من IX
بي إم دبليو جهزت iX بحساسات مسافات أمامية وخلفية وكاميرات مع أنظمة تنظيف ذاتي، إضافة إلى أنظمة أمان متطورة تعتمد على رادارات خاصة لتفادي الحوادث، وسيتم طرح نسخ من السيارة تعمل بمحركات كهربائية بعزم 352 حصانا، ونسخ بمحركات كهربائية بعزم 523 حصانا، وقد تطلق منها نسخ خاصة بمحركات يزيد عزمها عن 600 حصان.
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