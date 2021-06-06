بأقل من 1000 ريال تقسيط تويوتا لاند كروزر الجديدة من الراجحي 2021 بدون دفعه اولي

بأقل من 1000 ريال تقسيط تويوتا لاند كروزر الجديدة من الراجحي من ضمن العروض المميزة جدا التي يتساءل عنها عدد كبير من الأشخاص داخل كافة أنحاء المملكة العربية السعودية ويوجد برامج وفرع بنك الراجحي لكي يتم التخصيص الخطط الخاصة بالتقسيط لجميع أنواع السيارات المميزة بالبرنامج التمويل الشامل لكافة المركبات إذا كانت الخمس سنوات، أو غيرها وكل هذا سوف نتعرف عليه الان من خلال مقالنا.

بأقل من 1000 ريال تقسيط تويوتا لاند كروزر الجديدة من الراجحي

يجب على جميع المواطنين أن يقوم بتسديد نسبة من المصروفات التي يتم دفعها للسيارات من خلال بنك الراجحي والتي تصل إلي 40 %.

وذلك من خلال السعر الكلي للسيارة، كما التمويل في البرنامج الثاني.

قد يكون متاح بنسبة سنوية وهذه النسبة قد تكون ثابته.

وتختلف تماما حسب ما يقوم المواطن بتحويل الراتب الشخصي الخاص به الي بنك الراجحي لكل شهر.

وهذا من ضمن المميزات التي تقوم بنك الراجحي به لجميع المواطنين في كافة أنحاء المملكة العربية السعودية.

تويوتا لاند كروزر من أفضل السيارات التي اكتسحت السوق لمواصفتها المميزة واسعارها، واهتم مصرف الراجحي تمويل سيارة تويوتا لاند كروزر بعروض مميزة للشباب لشراء السيارة بدون دفع مقم ودون ان يشترط علي دفعات اولي، وتم تخفيض الرسوم الخاصة بالسيارة بشكل كبير وتحمل السيارة مميزات ومواصفات رائعه ومن اهمها:-

يوجد بالسيارة محرك ديزل بسعه لتر 4.5 وتحتوي علي أكثر من 7 اسطوانات مزودين بصمام يعمل بالشحن الهوائي.

يوجد بها سرعات مختلفة وتصل قوي السيارة الي 232 حصان.

متوفرة ايضا بطراز داخلي مميز ومريح وتسع السيارة حوالي 7 راكب.

يوجد بها مقاعد مريحة للغاية للظهر والجسم.

يوجد بعض العروض الخاصة بالتقسيط التي تقدمها شركة تويوتا من خلال برنامج الراجحي الخاص بالتمويل للسيارات لعام 2021 لذلك العروض التي تقوم بتقديمها فتكون كالتالي.

سيارات تويوتا تويوتا لاند كروزر وتويوتا يارس اسعارها تبدأ من مبلغ مالي قدره 780 ريال سعودي شهريا.

سيارة تويوتا راش قد يبدأ سعرها في التقسيط الشهري بمبلغ مالي قدره 980 ريال سعودي شهريا.

تقسيط مصرف الراجحي

يمكنك تقسيط سيارة تويوتا لاند كروزر بدون دفعه اولي.

بدون دفعه اولي. النسبة الثانوية قد تصل الي 6.8%

قيمة القسط الشهري للسيارة يصل الي 2910 ريال سعودي.

الدفعه الاخيرة من الممكن ان تصل حوالي 40% من قيمة السيارة التي يتم تمويلها.

لجميع العملاء الزوار الكرام قد تعرف ايضا على كافة التفاصيل التي تخص تقسيط تويوتا لاند كروزر الجديدة من الراجحي وتقديم كل ماهو جديد حاول التقسيط الخاص ببنك الراجحي.