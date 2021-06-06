سعر مفاجأة لشيفروليه كابتيفا فئة بريمير 2022 بعد وصولها رسمياً إلى السعودية

وصلت رسميا شيفروليه كابتيفا الجديدة موديل 2022 فئة بريمير إلى السعودية بسعر مميز للغاية، وتعتبر كابتيفا من السيارات العائلية الأكثر طلباً بين العملاء في معظم معارض المملكة، خاصة أن السيارة تتمتع بمواصفات رائعة مع سعر مفاجأة للجميع خاصة في فئة بريميير أو فئة الفل الكامل، ومن المعروف أن كابتيفا يتم طرحها بثلاثة فئات LS ، LT و البريمير، وهي فئات النص فل وستاندر والفل الكامل، لذا نتناول اليوم حديث مُفصل عن مواصفات سيارة ال SUV العائلية ذو ال 7 مقاعد شيفروليه كابتيفا الجديدة فئة بريمير أعلى فئة، وسعر كابتيفا 2022 بعد وصولها تواً إلى السعودية.

سعر ومواصفات شيفروليه كابتيفا بريمير 2022

وصلت تواً إلى السعودية السيارة العائلية الأضخم والأكثر طلباً شيفروليه كابتيفا SUV فئة بريمير الجديدة موديل 2022 ذات السبعة مقاعد، حيث تم طرحها رسمياً بمحرك تيربو رباعي الأسطوانات سعته 1500 سي سي يمنح السيارة قوة تعادل 149 حصان، القير أوتوماتيك يعمل بنظام CVT مع نظام دفع أمامي للسيارة، قدرة البنزين للتر الواحد 13.4 كيلو متر بتقييم ممتاز ونوع البنزين 95، ويبلغ سعر فئة البريمير من شيفروليه كابتيفا 2022 في السعودية حوالي 78 ألف و 775 ريال شامل الضريبة.

أما إذا نظرنا إلى المواصفات الخارجية لشيفروليه كابتيفا بريميير الجديدة، فسنجد أنها مزودة بفتحة سقف وعفشة علوية مع شبك أمامي به تطعيمات من الكروم، وإضاءات LED نهارية بالاضافة إلى إشارات ليد أصفر وعدد 2 حساسات أمامية تتميز بها فئة بريمير، مع كشافات للضباب وجنوط مُكحلة بمقاس 17 إنش ومقاس الكافر 215 X 60 ونوع الكافرات كونتنينتل، يوجد إشارات على المرأة الكهربائية الجانبية ذو خاصية الطي الأوتوماتيكي، مع إطارات كروم أسفل النوافذ وعلى مقابض الأبواب، و4 حساسات خلفية وفتحة شكمان واحدة مع إشارات خلفية ليد وإضاءة هالوجينية وشنطة كهربائية.

داخلية كابتيفا فئة بريمير الجديدة

يتوفر بفئة بريميير من كابتيفا 2022 مفاتيح ذكية للدخول والتشغيل الذكي والمقاعد قماشية باللون الأسود، تتميز مقاعد الصف الثالث بسهولة طيها مع وجود منفذ USB وإضاءة LED خلفية، المساحة ممتازة للصف الوسطي مع وجود فتحات تكييف خلفية ومنفذ USB، مسند الرأس متحرك لكافة ركاب شيفروليه كابتيفا بريمير 2022 ويتم التحكم في كرسي السائق كهربائياً، كما توجد تطعيمات ومقابض كروم على الأبواب من الداخل، مع زجاج كهربائي ومقود مكسي بالجلد يمكنك من خلاله التحكم في عداد الرحلات باللغة العربية وشاشة كبيرة على عكس الفئات الأقل، والتحكم كذلك بمثبت السرعة والنظام الصوتي.

شيفروليه كابتيفا الجديدة تأتي مزودة بشاشة معلومات وسطية تدعم خاصية أبل كاربلاي، يمكنك من خلالها مراقبة ما يتم تصويره عبر الكاميرا الخلفية، مكيف السيارة لمس به شاشة صغيرة للتحكم غير متواجدة في فئة ستاندر من السيارة، مع منفذ طاقة و2 منفذ للشحن والنظام الصوتي، السيارة بها إضاءات أمامية هالوجينية وتتميز بجنط كهربائي به خاصية auto hold وهي أحد مزايا فئة البريمير من شيفروليه كابتيفا 2022.