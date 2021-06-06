عروض تقسيط سيارة لاند كروز ديزيل ب 600 ريال سعودي وأسعار السيارة ومواصفاتها

عروض تقسيط سيارة لاند كروز ديزيل ب 600 ريال سعودي، تقدم العديد من البنوك ومعارض السيارت عروضًا مختلفة لشراء سيارات تويوتا لاند كروز، وذلك في حال عدم قدرة العميل على الدفع المباشر، وتمثل سيارة لاند كروز ديزيل الفئة الأعلى بين تلك السيارات، والتي تحمل العديد من الميزات، فما هي مميزات وعروض تقسيط سيارة لاند كروز ديزيل ب 600 ريال سعودي..

عروض تقسيط سيارة لاند كروزر ديزيل ب 600 ريال سعودي

أما عن العروض المُقدَّمة لشراء سيارة لاند كروز ديزيل، فإن كثير من البنوك السعودية، أشهرها بنك الراجحي، تسمح بدفع 600 ريالٍ شهريًا، وعلى فترة سداد 60 شهرًا، أي ما يساوي 36 ألف ريال، بشرط أن يتم دفع الضرائب والقيمة المضافة أولًا.

وبالنسبة للمُقدَّم الذي يتم دفعه قبل البدء بالتقسيط؛ فيبلغ 900 ألف ريالٍ سعودي، وبالتالي تبلغ قيمة القسط الأخير المتبقي بعد دفع المقدم وسداد الأقساط السابقة حوالي 60 ألف ريال، أي ما يعادل 40% من سعر السيارة الأصلي.

تحمل سيارة تويوتا لاند كروز ديزل العديد من الميزات، سواءً فيما يتعلق بعوامل الأمان، أو حتى محتوياتها الداخلية من شاشاتٍ ومكبرات صوت.. وغيرها:

العديد من الميزات، سواءً فيما يتعلق بعوامل الأمان، أو حتى محتوياتها الداخلية من شاشاتٍ ومكبرات صوت.. وغيرها: تمتاز سيارة لاند كروز بنظام الدفع الرباعي، وتصل قوة محركها إلى 232 حصانًا، في حين تبلغ قوة دورانها 385 نيوتن في المتر الواحد.

تبلغ سعة المحرك 4.5 لتر، بينما تصل سعة خزان الوقود إلى 138 لتر.

تحتوي السيارة على محركٍ ثماني النواة، ذات استجابةٍ سريعة للبنزين، وهو ما يُسهِّل من عملية القيادة.

تتضمن لاند كروز العديدَ من عوامل الأمان؛ كالوسائدَ الهوائية التي تحمي من الاصطدام، وأنظمة لتوفير الثبات، والتي تسمح بقيادة السيارة في الطرق الصعبة، كالطرق الطينية والرملية.

تضم السيارة أبوابًا كهربائية، وفتحة سقف، مع شاشة 9 بوصة و14 مكبرٍ للصوت.

تتميز سيارة تويوتا لاند كروزر بالمميزات القياسية ، كما أن لها محركات قوية جداً .

مميزات سيارة تويوتا لاند كروز ديزيل

أسعار تويوتا لاند كروز ديزل 2021

تتراوح أسعار تويوتا لاند كروز ديزل بشكلٍ عام بين 350:205 ألف ريالٍ .

في حين يصل سعر تويوتا لاند كروز ديزيل 2021 إلى 201.400 ألف ريال، وهذا السعر يشمل ضريبة القيمة المضافة.