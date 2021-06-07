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نقدم لكم افضل عروض السيارات الجديدة 2021 فى السعودية على أنواع سيارات نيسان الجديدة تفصيلا، من حيث إسم ومزايا ومواصفات كل سيارة مع شرح كل منها على حدا، فشركة نيسان من الشركات العملاقة والمشهورة فى تصنيع السيارات اليابانية المعروف عنها جودة التصنيع والأناقة فى الشكل والتصميم.عروض السيارات الجديدة 2021 فى السعودية
في التالي سوف تجدون عرض خاص ببعض سيارات نيسان الجديدة للعام الحالي 2021، وهي على النحو التالي:أولا: نيسان كيكس S
المواصفات
السياراة ذات دفع رباعى وهي من السيارات الموفرة للوقود، وتتميز بتصميم داخلى أنيق و جذاب، مع مساحة تحميل مناسبة، كما أنه يمكن طى المقاعد الخلفية لزيادة المساحة داخلها.
تأتى السيارة بمحرك رباعى الإسطوانات ينتج 118 حصان، وهو متصل بناقل حركة أوتوماتيك متغير باستمرار، وأربعة سليندر دفع أمامى 1600 cc.
- السلامة فى هذه السيارة قُيّمت بأربعة من خمس نجوم.
- العرض المقدم على السيارة من نيسان بترومين في المدة من 12/05/2021 إلى 25/06/2021.
- خدمة المساعدة على الطرق مقدمة مجانا لمدة 10 سنوات.
- 100 ألف كم صيانة دورية مجانية، أوحتى 10 سنوات أيهما أقرب.
- 300 ألف كم ضمان ممتد، أو 10 سنوات أيهما أقرب.
الموصفات
تتصنف تلك السيارة من فئة سيارات السيدان كبيرة الحجم، وأيضا بها مميزات متعددة مع قوة محرك ممتازة، وتأتى بميزة السلامة القوية، مع تصميم داخلى فخم، ومواد عالية الجودة.
- مساحة التحميل الخلفى بالسيارة توفر مساحة 14.3 قدم، وفتحة الصندوق الخاص بها كبيرة.
- تعمل بمحرك v6 سعة 3.5 لتر ينتج 300 حصان، ومتصل بناقل الحركة الاوتوماتك المتغير باستمرار، والذي يتوافق بشكل جيد مع المحرك.
- السيارة تأتى بست سلندرات دفع أمامى سعة 3500 cc، وهي من السيارة المريحة فوق المطبات على الطريق، كما أنها ثابتة عند المنعطفات.
- ومن ناحية السلامة فقد حصلت السيارة على تقيم خمسة من خمس نجوم فى الإختبار، وبها حزام safety shield 360، ومساعدة السائق فى مراقبة النقطة العمياء، وأيضًا تحذير مغادرة المسار وكبح الطوارئ التلقائي.
- العرض المقدم على هذه السيارة من نيسان بترومين من 12/05/2021 الى 25/06/2021.
- خدمة المساعدة على الطرق مجانىة لمدة 10 سنوات.
- 100 ألف كم صيانة دورية مجانا، أو حتى 10 سنوات أيهما أقرب في الإنتهاء.
- 300 الف كم ضمان ممتد، أو 10 سنوات أيهما أقرب في المدة.
الوسوم
نقدم لكم افضل عروض السيارات الجديدة 2021 فى السعودية على أنواع سيارات نيسان الجديدة تفصيلا، من حيث إسم ومزايا ومواصفات كل سيارة مع شرح كل منها على حدا، فشركة نيسان من الشركات العملاقة والمشهورة فى تصنيع السيارات اليابانية المعروف عنها جودة التصنيع والأناقة فى الشكل والتصميم.عروض السيارات الجديدة 2021 فى السعودية
في التالي سوف تجدون عرض خاص ببعض سيارات نيسان الجديدة للعام الحالي 2021، وهي على النحو التالي:أولا: نيسان كيكس S
المواصفات
السياراة ذات دفع رباعى وهي من السيارات الموفرة للوقود، وتتميز بتصميم داخلى أنيق و جذاب، مع مساحة تحميل مناسبة، كما أنه يمكن طى المقاعد الخلفية لزيادة المساحة داخلها.
تأتى السيارة بمحرك رباعى الإسطوانات ينتج 118 حصان، وهو متصل بناقل حركة أوتوماتيك متغير باستمرار، وأربعة سليندر دفع أمامى 1600 cc.
- السلامة فى هذه السيارة قُيّمت بأربعة من خمس نجوم.
- العرض المقدم على السيارة من نيسان بترومين في المدة من 12/05/2021 إلى 25/06/2021.
- خدمة المساعدة على الطرق مقدمة مجانا لمدة 10 سنوات.
- 100 ألف كم صيانة دورية مجانية، أوحتى 10 سنوات أيهما أقرب.
- 300 ألف كم ضمان ممتد، أو 10 سنوات أيهما أقرب.
الموصفات
تتصنف تلك السيارة من فئة سيارات السيدان كبيرة الحجم، وأيضا بها مميزات متعددة مع قوة محرك ممتازة، وتأتى بميزة السلامة القوية، مع تصميم داخلى فخم، ومواد عالية الجودة.
- مساحة التحميل الخلفى بالسيارة توفر مساحة 14.3 قدم، وفتحة الصندوق الخاص بها كبيرة.
- تعمل بمحرك v6 سعة 3.5 لتر ينتج 300 حصان، ومتصل بناقل الحركة الاوتوماتك المتغير باستمرار، والذي يتوافق بشكل جيد مع المحرك.
- السيارة تأتى بست سلندرات دفع أمامى سعة 3500 cc، وهي من السيارة المريحة فوق المطبات على الطريق، كما أنها ثابتة عند المنعطفات.
- ومن ناحية السلامة فقد حصلت السيارة على تقيم خمسة من خمس نجوم فى الإختبار، وبها حزام safety shield 360، ومساعدة السائق فى مراقبة النقطة العمياء، وأيضًا تحذير مغادرة المسار وكبح الطوارئ التلقائي.
- العرض المقدم على هذه السيارة من نيسان بترومين من 12/05/2021 الى 25/06/2021.
- خدمة المساعدة على الطرق مجانىة لمدة 10 سنوات.
- 100 ألف كم صيانة دورية مجانا، أو حتى 10 سنوات أيهما أقرب في الإنتهاء.
- 300 الف كم ضمان ممتد، أو 10 سنوات أيهما أقرب في المدة.
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