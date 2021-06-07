سيارة دفع رباعي لا يمكن أن تُذكر بدون التنويه إلى طراز تويوتا لاند كروزر 2021، وهو أشهر سيارات الدفع الرباعي في السعودية، وإليكم مواصفاتها.

سيارة دفع رباعي

وتعتبر سيارة تويوتا لاند كروزر موديل 2021، من الطرازات الأكثر مبيعًا في سوق السيارات السعودي.

علمًا بأن السيارة احتوت على تجهيزات عديدة، جعلتها تنافس بقية الطرازات الدفع الرباعي في المملكة.

سيارات دفع رباعي رخيصة

وبمقارنة سيارة تويوتا لاند كروزر ببقية الطرازات المنافسة لها من فئة الدفع الرباعي، نجد أنها أقل سعرًا.

وفي هذا الصدد يجب التنويه إلى أن السيارة توفرت في السعودية بمنظومة أداء قوية، انعكست على أداؤها على الطريق.

حيث احتوت الفئة الأولى ذات التجهيزات القياسية، على محرك بسعة بلغت 4000 سي سي، قادر على توليد قوة قدرها 271 حِصانًا.

فيما بلغ العزم الأقصى للدوران نحو 385 نيوتن/ متر، علمًا بأن السيارة جاءت مع ست سلندرات، ما أضفى قوة على السيارة.

أبعاد تويوتا لاند كروزر 2021

أما من ناحية الأبعاد الخارجية، توفرت السيارة مع طول كلي بلغ 5170 مم، بينما وصل العرض الكلي للسيارة نحو 1980 مم.

بينما سعة خزان الوقود في السيارة بلغت 138 لترًا، بالإضافة إلى أن وزن السيارة الفارغ بدون حمولة بلغ 3350 كيلو جرامًا.

عوامل الأمان والسلامة في لاندكروزر

ومن ناحية أخرى احتوت السيارة على تجهيزات سلامة مميزة، ومن بينها نظام التحذير عند الرجوع إلى الخلف، ومثبت للسرعة.

فيما اعتمدت السيارة من الداخل على أربع وسائد هوائية، بالإضافة إلى وجود نظام التعليق الديناميكي.

بالإضافة إلى ما سبق احتوت السيارة ذات الدفع الرباعي على أربع كاميرات، لرصد حركة الطريق من جميع الجوانب.

وفي سياق منفصل احتوت السيارة على عوامل ترفيه داخل المقصورة، حرصًا على تقديم أفضل خدمة لعملاؤها.

ومن بين التجهيزات الداخلية المتوفرة في طراز لاند كروزر، تكييف هواء، إمكانية التحكم في ارتفاع مقعد السائق.

كما زودت المقصورة الداخلية بـ عجلة قيادة متعددة المهام، بالإضافة إلى فرض مكسو بخامات الجلد الطبيعي.

كما أن السيارة احتوت على حليات داخلية في الأبواب والنوافذ، علاوة على وجود راديو FM.

ومن ناحية الأسعار، تراوحت قيمة السيارة لاند كروزر في السوق السعودي ما بين ( 207,345 إلى 358,800) ألف ريال.

الجدير بالذكر أن السيارة توفرت من خلال شركة عبد اللطيف جميل، الوكيل الرسمي لـ تويوتا في السعودية.