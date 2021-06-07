عروض سيارات 2021 تبدأ من 34 ألف ريال شاملة الضريبة بالمملكة تويوتا ولكزس وهيونداي، نتناول اليوم عروض جديدة لسيارات موديل 2021 لدى معرض المملكة معارض القادسية بالرياض، حيث نعرض لكم سيارات 2021 جديدة بسعر 34 ألف ريال ومجموعة سيارات موديلات حديثة مستعملة جميعها بحالة ممتازة جداً، لكل مقبل على شراء سيارة بحالة ممتازة وأسعار مناسبة إليكم اليوم مجموعة مختارة من أحدث السيارات، ونقدم لكم عروض سيارات 2021 تبدأ من 34 ألف ريال شاملة الضريبة بالمملكة تويوتا ولكزس وهيونداي.

عروض سيارات 2021 تبدأ من 34 ألف

يتوفر لدى معارض القادسية بالرياض عروض سيارات متعددة منها سيارة رينو سيمبول موديل 2021 جديدة بسعر 34 ألف و 500 ريال شاملة الضريبة بألوان متعددة ومزايا رائعة،بإضاءات أمامية LED ومصابيح أمامية وخلفية على شكل حرف C، بمُحرك 1600 سي سي 1.6 لتر يولّد 102 حصانًا وعزم دوران 145 نيوتن متر، مع مقود كهربائي يمكنك من خلاله التحكم في النظام الصوتي والبلوتوث، ونظام المساعدة على تسلق التلال ومرايا جانبية للأبواب مع إشارات بالإضافة إلى إمكانية طي مقاعد الصف الثاني والتحكم في مقاعد الصف الأول يدوياً.

عروض سيارات مستعملة 2021

سيارة تويوتا جي اكس ار موديل 2014 ذو عداد 178 ألف كيلو متر والسعر المطلوب 130 ألف ريال بيضاء بداخلية سوداء وجناح خلفي، مع سيارة جي ستاندر موديل 2014 ذو عداد 197 ألف والسعر المطلوب 87 ألف ريال ذهبية بداخلية سوداء، وسيارة هيونداي سوناتا موديل 2017 ذو عداد 230 ألف كيلو متر والسعر المطلوب 40 ألف ريال فضية بداخلية بيج.

سيارات مستعملة بأرخص الأسعار

سيارة تويوتا اف جي موديل 2016 ذو عداد 237 ألف كيلو متر والسعر المطلوب 90 ألف ريال بيضاء بداخلية سوداء وجنوط مرتفعة، وسيارة هيونداي سوناتا ديزل موديل 2016 ذو عداد 97 ألف كيلو متر و السعر المطلوب 65 ألف ريال بيضاء بداخلية سوداء وسقف بانوراما أسود ، وسيارة لكزس موديل 2018 ذو عداد 132 ألف كيلو متر والسعر المطلوب 355 ألف ريال سوداء اللون والداخلية باللون الجملي.

مع سيارة لكزس موديل 2015 ذو عداد 83 ألف ريال والسعر المطلوب 170 ألف ريال بيضاء اللون والداخلية باللون البيج، مع سيارة بورش موديل 2013 ذو عداد 190ألف كيلو متر والسعر المطلوب 115 الف ريال بيضاء اللون بداخلية سوداء، وسيارة فولكس واجن موديل 2012 ذو عداد 173 ألف كيلو متر والسعر المطلوب 33 ألف ريال بيضاء اللون.

هذا وقد قدمنا لكم مجموعة مميزة من السيارات لدى عروض معارض القادسية بالرياض بالمملكة العربية السعودية، مجموعة يبحث كافة عشاق السيارات عن شرائها ولكن يقف دائماً السعر عائق، ومنهم هيونداي سوناتا،لكزس ، تويوتا، فولكس واجن وبورش بحالة ممتازة جداً موديلات مختلفة ولكن إستعمال خفيف وأسعار مميزة لا تجعل الفرصة تفوتك وسارع في شرائها.