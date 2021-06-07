عروض تقسيط سيارة لأند كروز ديزيل ب 600 ريال سعودي وأسعار ومواصفات السيارة من الداخل 2021

تقسيط سيارة لأند كروز ديزيل ب 600 ريال سعودي، إذا كنت بحاجة لسيارة وسعرها غير متوفر معك بالكامل تستطيع تقسيطها على دفعات، عروض تقسيط سيارة لأند كروز ديزيل ب 600 ريال سعودي على 60 شهر، قم بدفع مقدم السيارة وبعد ذلك قم بتقسيط الباقي.

تقسيط سيارة لأند كروز ديزيل ب 600 ريال سعودي

سيارة لأند كروز ديزيل 2021

من ضمن أكثر السيارات الفاخرة والمميزة المتوفرة في المملكة العربية السعودية هي سيارة لأند كروزر ديزيل من العلامة تويوتا.

سعر السيارة بالكامل 182000 ريال سعودي، وهذا السعر غير مضاف له الضريبة والقيمة المضافة.

مواصفات السيارة في غاية التميز، وجميع مميزاتها دقيقة وبشكل قياسي.

تحتوي السيارة على 8 مقاعد، وهي من السيارات الدفع الرباعي خفيف وثقيل.

لدي السيارة أنظمة الثبات أثناء السير على الطرف صعبة السير، مثل الطين والمطبات.

الفئة الأولى من السيارة تحتوي على فتحة سقف، وثلاجة داخلية، ولكنها بسبع مقاعد فقط، ولكن مقاعدها من الجلد.

تحتوي الفئة الأولي أيضًا على نظام التشغيل والدخول الذكي، وبها مثبت سرعة.

الفئة الثانية من السيارة تحتوي على كاميرا 360 درجة، ومقاعد السيارة ذات خاصية التبريد والتسخين.

لدي السيارة من الفئة الثانية خاصية الزحف، وبظهر المقاعد الأمامية في السيارة يوجد شاشات عرض.

تقسيط السيارة ب 600 ألف ريال سعودي

إذا أنت بحاجة للسيارة وترغب في الشراء للحصول على كامل المميزات تستطيع تقسيط سعرها بدون الحاجة لدفع كامل سعرها.

● عند تفكيرك في تقسيط السيارة يجب عليك العلم بأن سوف تقوم

بدفع الضريبة والقيمة المضافة في بداية الدفع.

● سوف تقوم بتقسيط 600 ريال كل شهر، على مدة 60 شهر خلال 5 سنوات.

● بذلك سوف يتبقي من سعر السيارة ما يقرب 150 ألف ريال سعودي،

وهذا المبلغ يتم تقسيمه بين مقدم السيارة والمبلغ الأخير.

● سوف تقوم بدفع مقدم للسيارة حوالي 90 ألف ريال سعودي، وهذا المبلغ يتم دفعه قبل البدء بتقسيط السيارات.

● أما عن الدفعة الأخيرة المدفوعة فهي المبلغ المتبقي، ما يقرب إلى 60 ألف ريال سعودي.

وهكذا نكون قد تعرفنا على عروض تقسيط سيارة لأند كروز ديزيل ب 600 ريال سعودي يمكننا الآن شراؤها لكل سهولة من خلال تقسيط 600 ريال فقط.