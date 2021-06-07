فيديو نسخة رباعية الدفع من تويوتا Corolla

أعلنت شركة تويوتا اليابانية، نيتها إطلاق نسخ معدلة رباعية الدفع من سيارات Corollaالشهيرة، ومن المفترض أن تطرحCorolla الجديدة في عدة أسواق، منها أسواق أمريكا الجنوبية والشمالية وبعض الأسواق الآسيوية والأوروبية.

تويوتا Corolla بهيكل كروس أوفر

وستأتي تويوتا كورولا بهياكل كروس بطول 4 أمتار و46 سنتيمترا، مبنية على منصات TNGA-C، وستتمتع المركبات بقدارات مميزة على اجتياز الطرق الوعرة، وستجهز بعجلات بمقاسات 17 و18 إنشا، فضلا عن أنظمة تعليق خاصة.

نسخ رباعية وأمامية الدفع من كورولا الجديدة

وستتميز نسخ ستطرح في الولايات المتحدة بنظام دفع رباعي، أما النسخ التي ستطرح في بلدان أمريكا الجنوبية والبلدان الأخرى فستأتي بنظام دفع أمامي، وستحصل على محركات بنزين семейства Dynamic Force بسعة 2.0 ليتر، وعلى علب سرعة أوتوماتيكية وميكانيكية بست سرعات.