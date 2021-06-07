ماكلارين البريطانية تطرح نسخة جديدة من إيلفا فائقة القوة

طرحت ماكلارين البريطانية، نسخة جديدة من سيارتها فائقة القوة "إيلفا" مزودة بزجاج أمامي على عكس النسخة الأصلية والتي يبلغ سعرها 1.7 مليون دولار، وسيتم طرح عدد محدود من السيارة الجديدة.

ماكلارين تطرح نسخ جديدة من إيلفا فائقة القوة

ووفقا لتقارير صحفية فإن غياب الزجاج الأمامي كان ميزة أساسية في السيارة إيلفا، لذا فإن نسخة مزودة به يمثل تطورا مثيرا للدهشة، كما تلغي النسخة الجديدة من السيارة نظام إدارة الهواء النشط الذكي، الذي يعيد توجيه الهواء فوق قمرة القيادة المفتوحة، وستظل النسخة الجديدة مكشوفة وبلا سقف، وبلا زجاج جانبي ولا خلفي.

مميزات الزجاج الأمامي في سيارة إيلفا

ويأتي الزجاج الأمامي مزوداً بماسحات للمطر تعمل بنظام الاستشعار، ونفاثات مياه للغسيل، وطبقة واقية من الشمس، ومرآة للرؤية الخلفية، كما يحتوي الزجاج على إطار من ألياف الكربون ووحدة تسخين.

نسخ محدودة من سيارة إيلفا الجديدة

وتعمل سيارة إيلفا بمحرك سعة 4 لترات بقوة 804 أحصنة مع ناقل حركة آلي مزدوج يعطي 7 سرعات، وتعتزم ماكلارين إنتاج 149 سيارة فقط من هذا الطراز، وفقا لوكالة روسيا اليوم.