تويوتا لاندكروزر 2021 الجديدة ، تعرف على أسعارها ومواصفاتها

تويوتا لاندكروزر ، كما تحدثنا سابقا عن عربة لاندكروزر بتصميمها العسكري الجديد ونيسان ففي تلك المقالة نتحدث عن عربة تويوتا لاندكروزر الجديدة ونستعرض في تلك المقالة أسعارها ومواصفاتها الداخلية والخارجية وما يميزها والفارق ما بين شكلها الكلاسيكي وتصميمها المعاصر ستجد كل الإجابات عن تلك الأسئلة في تلك المقال عزيزي القارئ فتابعونا

تويوتا لاندكروزر الجديدة 2021

تعتبر تويوتا لاندكروزر الجديدة من اقدم السيارات اليابانية إن لم تكن أقدمهم وذلك يعود إلى ما تتميز به سيارة الدفع الرباعي الكبيرة والتي تتمتع بسلاسة على الرغم من ضخامتها ولها قدرات استثنائية والتي جعلتها تضمن استمراريتها وتتربع على العرش لمدة 70 عاما ووصلت إلى أن بلغ حجم مبيعاتها أكثر من 10 مليون سيارة فتلك المميزات جعلتها السيارة المفضلة لدى الكثيرين بالأخص في منطقة الخليج ومنطقة الوطن العربي بشكل عام وفي تلك المقالة سنستعرض مواصفات تويوتا 2021 وأسعارها

لا تزال سيارة تويوتا تحتفظ بشكلها الكلاسيكي المعتاد مع الاحتفاظ بقدرة السيارة المميزة في اجتياز الطرق الوعرة الخطيرة بكافة أنواع التضاريس

كما حصلت السيارة على تصميم جديد بالكامل لغطاء المحرك وشبكة المبرد والمصابيح الأمامية

بالإضافة إلى الرفارف بتصميمها المميز حيث تعتمد مقدمة عربة تويوتا لاندكروزر على الكثير من العناصر من تراثها المميز والفريد

سيارة تويوتا لاندكروزر وشكلها الخارجيلاندكروزر من الداخل

كما اعتدنا من قبل فإن سيارة تويوتا لاندكروزر الجديدة ومقصورتها الداخلية تتميز باهتمامها بالتفاصيل وسنطلعكم على أهمها في النقاط التالية

تستخدم عربة تويوتا لاندكروزر الجديدة مواد عالية الجودة في فرش المقصورة والمقابض والمفاتيح

يتميز الصف الأمامي بمقاعد مريحة ومجال رؤية واضح

وجود مساحة كبيرة في الصف الثاني ، ووجود الصف الثالث للأطفال فهو الأنسب

تجهيزات المقاعد القياسية لثمانية أشخاص

سعة تحزين عالية حيث توفر لاندكروزر 453 لتر خلف الصف الثالث و 1161 لتر خلف الصف الثاني

مجموعة من الخيارات الجذابة في قائمة الخيارات منها ميزة البلوتوث للمحادثات الهاتفية لكي يمكنك التحدث في الهاتف دون الحاجة لاستخدام اليدين عندما تكون خلف عجلة القيادة ، أو تشغيل الأغاني عبر الهاتف

شاحن لاسلكي للأجهزة الذكية ونظام ملاحة متكامل

شاشة تعمل باللمس مقاس 9.0 إنش ونظام ترفيه للمقاعد الخلفية وشاشتين قياس 11.6 إنش

نظام صوت JBL يتكون من 14 مكبر صوت مع زوج من سماعات الرأس الكلاسيكية

أنظمة السلامة والأمان في تويوتا لاندكروزر

تقدم عربة تويوتا لاندكروزر مجموعة من المواصفات المتطورة لكي تحمي كافة الركاب عبر:-

وسائد هوائية أمامية وخلفية وجانبية كما تشتمل المميزات على نظام مساعد الفرامل (BA)

التحكم في ثبات السيارة (VSC)

التحكم السريع والنشط في تماسك العجلات (ATRC)

نظام ما قبل الاصطدام (PCS) وهذا النظام جزء من حزمة Toyota Safety Sense

أسعار عربة لاندكروزر 2021 في السعودية

تتوفر عربة تويوتا لاندكروزر 2021 للبيع في السعودية بفئات عدة وهي

GXR1 V6 و GXR1 Plus V6 و GXR2 V6 و GXR2 Plus V6 و GXR3 V6 و GXR1 Diesel و GXR2 Diesel و GXR3 Diesel و GXR2 V8 و GXR3 V8 و GXR4 V8 و VXR1 و VXRS

ويبدأ سعر لاندكروزر لنسخة GXR1 V6 من 207,345 ريال سعودي أي ما يعادل 55,286 دولار

بينما سعر لاندكروزر لنسخة GXR1 Plus V6 من 213,210 ريا سعودي أي ما يعادل 56,850 دولار

أما بالنسبة لسعر تويوتا لاندكروزر لنسخة GXR2 V6 من 225,055 ريال سعودي أي ما يعادل 63,167 دولار

بينما يبدأ سعر تويوتا لاندكروزر لنسخة GXR2 Plus V6 من 236,900 ريال سعودي أي ما يقارب 63,167 دولار

وبالنسبة لسعر لاندكروزر لنسخة GXR3 V6 من 263,120 ريال سعودي أي ما يعادل 70,158 دولار

أما السعر بالنسبة لنسخة GXR1 Diesel من 229,425 ريال سعودي أو 61,174 دولار

بينما السعر لنسخة GXR2 Diesel من 247,595 ريال سعودي أي ما يعادل 66,018 دولار

وسعر نسخة GXR3 Diesel من 277,725 ريال سعودي أي ما يعادل 74,052 دولار

وننتقل إلى نسخة GXR2 V8 من 266,570 ريال سعودي أو ما يعادل 71,078 دولار

نسخة GXR3 V8 يبدأ سعرها من 287,040 ريال أي 76,536 دولار

وسعر نسخة GXR4 V8 من 293,020 ريال أي 78131 دولار

ويبدأ سعر تويوتا لاندكروزر لنسخة VXR1 من 216,940 ريال أي 57845 دولار

وسعر العربة ذات النسخة المتكاملة فيبدأ سعرها لنسخة VXRS من 358,800 ريال أي 95670 دولار

وفي النهاية نتمنى أن تكون مقالة تويوتا لاندكروزر قد نالت إعجابكم