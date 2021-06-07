أحدث عروض تأخير سيارة تويوتا المستوردة من شركة عبد الطيف جميل بدون تحويل راتب

احدث عروض تأخير سيارة تويوتا المستوردة من شركة عبد الطيف جميل، من ضمن الكثير من الخدمات التي يقدمها

المصرف الراجحي هي خدمة تأجير السيارات، تعرف على عروض تأجير سيارة تويوتا المستوردة من شركة عبد اللطيف جميل،

سواء كان عن طريق تحويل الراتب أو بدون تحويله وذلك من خلال السطور القليلة القادمة فتابعونا.

إذا كنت مقيم في المملكة العربية السعودية وتحتاج لسيارة لإنجاز مهامك اليومية بكل سهولة! أنت لست بحاجة لشراء سيارة، تستطيع تأجير سيارة من سيارات تويوتا من خلال شركة عبد اللطيف جميل.

تلك الخدمة مقدمة من مصرف الراجحي، وهي متوفرة للمقيمين في المملكة والمواطن السعودي أيضًا، كل ما عليك فعله هو التقديم على الموقع الخاص بمصرف الراجحي.

تستطيع تلقي عروض بنك الراجحي بدون الحاجة لتحويل الراتب، كما تستطيع تأجير السيارة من خلال تحويل الراتب.

عروض تأجير سيارات من شركة عبد اللطيف جميل

إذا كنت ترغب في تأجير سيارة تويوتا بدون تحويل الراتب فأنت بحاجة للتعرف على التفاصيل التالية:

الراتب فأنت بحاجة للتعرف على التفاصيل التالية: دفعة مسبقة عن تأجير السيارة، وتصل حتى 3750 ريال.

الرسوم الإدارية بمقدار 1%.

الدفعة الأخيرة قيمتها 26250 ريال لشراء السيارة.

النسبة السنوية تصل حتى 7.8% المؤمن عليها.

عروض تأجير سيارة تويوتا من شركة عبد اللطيف جميل بدون تحويل الراتب

أما عن قيمة التمويل للسيارة 75000 ريال سعودي.

وإذا كانت السيارة التي ترغب فيها ذات سعر مختلف، قيمة التمويل التي يقدمها البنك 90000 ريال، وأقساطها الشهرية هي 1223 ريال سعودي.

عروض تأجير سيارة تويوتا من شركة عبد اللطيف جميل من خلال تحويل الراتب

أما عن تأجير سيارة تويوتا عن طريق تحويل الراتب إلى المصرف الراجحي فيتم ذلك من خلال خطوات بسيطة وهي كالتالي: