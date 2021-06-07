فولكس فاجن جولف R 2022 الأقوى في فئاتها مواصفاتها وسعرها في السعودية

فولكس فاجن جولف R 2022 ، تعد هذه السيارة الأقوى في فئاتها عن جميع سيارات الهاتشباك وبعد توقف إنتاج هذه السيارة منذ ثلاثة سنوات تعود في هذا العام لتصدر هذه السيارة الرياضية. حيث بعد التطورات التي حدثت في volekswagen GTI ونتجت عنها جولف R 2022. حيث تحتوي السيارة علي محرك تربو رباعي الأسطوانات بقوة 315 حصانا مع أنظمة الدفع الرباعي في السيارة. اليوم عزيزي القارئ سوف نسرد لكم في تلك المقالة مواصفات وسعر السيارة الأقوى في المملكة العربية السعودية من خلال موقعكم المفضل ( ثقفني ) فتابعوا معي في السطور القليلة القادمة.

تأتي السيارة الهاتشباك بمحرك توربيني من نوع TSI سعة 2.0 لتر ( 2000 CC ) يتكون من أربعة اسطوانات بقوة 315 حصان وعزم الدوران يصل إلي 310 رطلا. وهذه أعلي قوة حدثت في موديلات GOLF R .

تحتوي السيارة علي نوعين من ناقل الحركة وهو يدوي وناقل حركة اتوماتيكي حيث يتم التحكم من خلال السائق بين النظامين. ويضم ناقل الحركة اليدوي 6 سرعات أما الأتوماتيكي يحتوي علي 7 سرعات عن طريق مقبضين للتحكم.

نظام دفع الرباعي في السيارة هو نظام قياسي مكون من 4 حساسات يمكنه توزيع عزم الدوران علي العجلات الخلفية.

حيث يمكن أيضا تنشيط واختيار نوع القيادة مثل وضع الراحة، الوضع الرياضي، وضع السباق، الوضع الخاص، وضع الانجراف، والوضع الفردي. أيضا عن طريق النقر علي زر R المدمج في عجلة القيادة.

نظام عادم رياضي متكامل وفرامل أمامية بقرص أكبر من الموديلات السابقة.

تأتي سيارة فولكس فاجن جولف R 2022 بعجلات بمقاس 19 بوصة.

بعجلات بمقاس 19 بوصة. مكابح مطورة تحتوي علي ملاقط أمامية ثنائية المكبس تم تصنيعها من الألومنيوم.

مواصفات محرك فولكس فاجن جولف R 2022 ومجموعة ناقل الحركةالأمن والسلامة في سيارة جولف R 2022

لم يتم أختبار السيارة حتي الآن من قبل الشركة المصنعة ولكن هناك وسائل أمان عالية داخل السيارة كعادة فولكس فاجن وهي كالتالي:

فرملة طوارئ تلقائية وتحذير من الصدام الأمامي.

مراقبة قياسية للنقطة العمياء ويتم التنبيه عن طريق حركة المرور الخلفية.

نظام المحافظة علي المسار مع نظام تحذير قياسي.

VOLEKSWAGEN GOLF R 2022 من الخارج

السيارة تأتي بشكل جديد كليا من الخارج حيث تتميز السيارة الجديدة بمظهر حديث من جولف 8 مع إضافات أكثر جمالا وهي كالتالي:

فولكس فاجن جولف R 2022 تأتي بشبكات سحب هواء فريدة من نوعها وذلك علي جانب أخر من السيارات الرياضية.

تأتي بشبكات سحب هواء فريدة من نوعها وذلك علي جانب أخر من السيارات الرياضية. مصدات امامية أكثر قوة من الموديلات السابقة.

عجلات بمقياس 19 بوصة تحتمل حرارة الصيف في السعودية.

سبويلر الخلفي المدمج مع سقف السيارة لا يؤثر علي الرؤية الخلفية.

GOLF R 2022 من الداخل ووسائل الترفيه والاتصال

السيارة تأتي من الداخل بشكل أكثر أناقة وهو شبيه داخلية سيارات GTI الجديدة والذي يوفر شكلا أكثر جمالا بشكل رياضي متميز ومن مزايا داخلية السيارة تابعوا معي الأتي:

عجلة القيادة من الداخل تأتي بحواف سميكة مع أدوات تحكم باللمس.

شاشة بمقاس 10 بوصة في المقصورة تعمل باللمس من نوع ديسكفر برو. مع لوحة رقمية أمام السائق عليها مؤشر السرعة الرقمي ومؤشرات حساسات السيارة حيث تعمل السيارة علي جميع أنظمة آبل وأندرويد مع نقطة أتصال WIFI.

مقاعد سيارة GOLF R 2022 تأتي من نوع جلد نابا بمظهر أسود كربوني بنفس لون المقصورة الأمامية وحرف R المقاعد.

تأتي من نوع جلد نابا بمظهر أسود كربوني بنفس لون المقصورة الأمامية وحرف R المقاعد. 30 لون للإضاءة الداخلية.

زخارف وأشكال كربونية علي عجلة القيادة.

مساحة خلفية لوضع الأغراض بكل سهولة فتأتي جولف R 2022 بمساحة أكبر بنسبة 1 بوصة مما تتيح لوضع الأغراض بسهولة.

بمساحة أكبر بنسبة 1 بوصة مما تتيح لوضع الأغراض بسهولة. تأتي سيارة فولكس فاجن جولف R 2022 بنظام صوتي ستريو عالي الجودة ( هارمان / كاردون بريميوم ).

سعر سيارة فولكس فاجن جولف R 2022 في السعودية

تأتي GOLF R 2022 بعدة ألوان. وذلك منها الأزرق، الأسود، الأبيض وتختلف كل لون من هذه السيارة في السعر ولكن الأسعار تختلف بشكل طفيف وجاءت أسعار السيارة في المملكة العربية السعودية. ولكن بصفة عامة هي تتراوح بين 164.0000 ريال سعودي وبين 166.000 ريال سعودي.

عزيزي القارئ زائر موقع ( ثقفني ) لقد أستعرضنا اليوم مواصفات سيارة فولكس فاجن جولف R 2022 وسعرها في المملكة العربية السعودية، السيارة الجديدة كليا بعد توقف إنتاجها سنة 2019 جاءت هذه السنة وطرحت هذه السيارة الجديدة كليا. نتمنى أن نكون أفادناكم بهذه المقالة ونتمنى لكم دوام الصحة والعافية.