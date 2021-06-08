تعرف على سيارة اودي في أحدث اطلالات لها بعام 2021

سيارة اودي موديل 2020 و2021 التي تتوفر في مصر؛ حيث طرحت شركة اودي أحدث سلسلة من سياراتها وأعلن وكيل الشركة في مصر عن أسعار أحدث سيارات أودي في مصر ونستعرضها معكم في الفقرات التالية.

تتوافر أحدث سيارات أودي في سوق السيارات المصري بأسعار تبدأ من 475 ألف جنيه؛ حيث جاءت السيارة أودي A3 موديل عام 2020 بسعر 475.000 جنيه للفئة الأولى وهي Premium، وجاءت بسعر 555.000 جنيه لفئتها الثانية وهي Prestige.

أحدث الموديلات لهذا العام؛ جاءت بفئتين الأولى Luxury وسعرها 820.000 جنيه، والفئة الثانية Sport وسعرها 880.000 جنيه.

أيضاً موديل 2021 تتوفر داخل السوق المصري بفئة واحدة فقط هي S-LINE وسعرها 970.000 جنيه.

وهي موديل 2020 وتوجد في السوق المصري المحلي بفئتين الأولى Luxury بسعر 1.250.000 جنيه، والثانية Plus Luxury وسعرها 1.490.000 جنيه.

مركبة أودي Q2 وهو موديل 2020 تتوافر في السوق المصري بفئتين الأولى P1 وسعرها 490.000 جنيه، والثانية P2 وسعرها 575.000 جنيه.

هي موديل 2020 توجد في مصر بفئتين الأولى Advanced وسعرها 690.000 جنيه، والثانية s-line وسعرها 765.000 جنيه.

سيارة أودي Q3 SB تتوفر بفئتين الأولى موديل 2020 بسعر 795.000 جنيه، والثانية موديل 2021 وسعرها 1.050.000 جنيه.

وهي موديل 2021 تتوفر في السوق المصري بسعر 1.550.000 جنيه للفئة الأولى وهي 2.0 TFSI، وبسعر 1.890.000 جنيه للفئة الثانية وهي 3.0 TFSI.

السيارة الأخيرة هي أودي Q8 وهي أغلى سيارات أودي ثمناً، توجد بفئة واحد داخل السوق المصري وهي 3.0 P1 موديل 2020 وسعرها 2.000.000 جنيه.