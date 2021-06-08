تعرف على سيارة اودي في أحدث اطلالات لها بعام 2021

سيارة اودي موديل 2020 و2021 التي تتوفر في مصر؛ حيث طرحت شركة اودي أحدث سلسلة من سياراتها وأعلن وكيل الشركة في مصر عن أسعار أحدث سيارات أودي في مصر ونستعرضها معكم في الفقرات التالية.أحدث سيارات أودي 2021
تتوافر أحدث سيارات أودي في سوق السيارات المصري بأسعار تبدأ من 475 ألف جنيه؛ حيث جاءت السيارة أودي A3 موديل عام 2020 بسعر 475.000 جنيه للفئة الأولى وهي Premium، وجاءت بسعر 555.000 جنيه لفئتها الثانية وهي Prestige.سيارة أودي A4
أحدث الموديلات لهذا العام؛ جاءت بفئتين الأولى Luxury وسعرها 820.000 جنيه، والفئة الثانية Sport وسعرها 880.000 جنيه.
سيارة أودي A5 SB
أيضاً موديل 2021 تتوفر داخل السوق المصري بفئة واحدة فقط هي S-LINE وسعرها 970.000 جنيه.سيارة اودي هي A6
وهي موديل 2020 وتوجد في السوق المصري المحلي بفئتين الأولى Luxury بسعر 1.250.000 جنيه، والثانية Plus Luxury وسعرها 1.490.000 جنيه.سيارة اودي 2021
مركبة أودي Q2 وهو موديل 2020 تتوافر في السوق المصري بفئتين الأولى P1 وسعرها 490.000 جنيه، والثانية P2 وسعرها 575.000 جنيه.سيارات أودي Q3
هي موديل 2020 توجد في مصر بفئتين الأولى Advanced وسعرها 690.000 جنيه، والثانية s-line وسعرها 765.000 جنيه.
سيارة أودي Q3 SB تتوفر بفئتين الأولى موديل 2020 بسعر 795.000 جنيه، والثانية موديل 2021 وسعرها 1.050.000 جنيه.سيارة اودي Q7
وهي موديل 2021 تتوفر في السوق المصري بسعر 1.550.000 جنيه للفئة الأولى وهي 2.0 TFSI، وبسعر 1.890.000 جنيه للفئة الثانية وهي 3.0 TFSI.
السيارة الأخيرة هي أودي Q8 وهي أغلى سيارات أودي ثمناً، توجد بفئة واحد داخل السوق المصري وهي 3.0 P1 موديل 2020 وسعرها 2.000.000 جنيه.
الوسوم
سيارة اودي موديل 2020 و2021 التي تتوفر في مصر؛ حيث طرحت شركة اودي أحدث سلسلة من سياراتها وأعلن وكيل الشركة في مصر عن أسعار أحدث سيارات أودي في مصر ونستعرضها معكم في الفقرات التالية.أحدث سيارات أودي 2021
تتوافر أحدث سيارات أودي في سوق السيارات المصري بأسعار تبدأ من 475 ألف جنيه؛ حيث جاءت السيارة أودي A3 موديل عام 2020 بسعر 475.000 جنيه للفئة الأولى وهي Premium، وجاءت بسعر 555.000 جنيه لفئتها الثانية وهي Prestige.سيارة أودي A4
أحدث الموديلات لهذا العام؛ جاءت بفئتين الأولى Luxury وسعرها 820.000 جنيه، والفئة الثانية Sport وسعرها 880.000 جنيه.
سيارة أودي A5 SB
أيضاً موديل 2021 تتوفر داخل السوق المصري بفئة واحدة فقط هي S-LINE وسعرها 970.000 جنيه.سيارة اودي هي A6
وهي موديل 2020 وتوجد في السوق المصري المحلي بفئتين الأولى Luxury بسعر 1.250.000 جنيه، والثانية Plus Luxury وسعرها 1.490.000 جنيه.سيارة اودي 2021
مركبة أودي Q2 وهو موديل 2020 تتوافر في السوق المصري بفئتين الأولى P1 وسعرها 490.000 جنيه، والثانية P2 وسعرها 575.000 جنيه.سيارات أودي Q3
هي موديل 2020 توجد في مصر بفئتين الأولى Advanced وسعرها 690.000 جنيه، والثانية s-line وسعرها 765.000 جنيه.
سيارة أودي Q3 SB تتوفر بفئتين الأولى موديل 2020 بسعر 795.000 جنيه، والثانية موديل 2021 وسعرها 1.050.000 جنيه.سيارة اودي Q7
وهي موديل 2021 تتوفر في السوق المصري بسعر 1.550.000 جنيه للفئة الأولى وهي 2.0 TFSI، وبسعر 1.890.000 جنيه للفئة الثانية وهي 3.0 TFSI.
السيارة الأخيرة هي أودي Q8 وهي أغلى سيارات أودي ثمناً، توجد بفئة واحد داخل السوق المصري وهي 3.0 P1 موديل 2020 وسعرها 2.000.000 جنيه.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تعرف على سيارة اودي في أحدث اطلالات لها بعام 2021 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.