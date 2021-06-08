سكودا تطلق نسخة رياضية من سيارتها الكهربائية Enyaq

أطلقت شركة سكودا نسخة رياضية Sportline iV 80x من سيارتها Enyaq الكهربائية، وأوضحت سكودا أن السيارة الجديدة، التي تنتمي لفئة الموديلات الرياضية متعددة الأغراض SUV، تتميز بملامح تصميمية جديدة، وعناصر المطلية باللون الأسود اللامع على الجسم ومجموعة التعليق الرياضي.

نسخة رياضية من سيارة سكودا Enyaq

وتأتي السيارة الجديدة بجنوط قياس 21 بوصة، كما تزداد جاذبيتها بالواجهة المعروفة باسم „Crystal Face“، وتعتمد السيارة على سواعد محركين كهربائيين بقوة 265 حصان/425 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى.

سيارة سكودا تسير 500 كلم بالشحنة الواحدة

وتبلغ مدى السير 500 كلم بفضل البطارية سعة 77 كيلووات ساعة، ويتم شحن 80% من سعتها في 34 دقيقة تقريبا.