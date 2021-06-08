أٌقوي عروض تقسيط سيارة تويوتا لاند كروزر الجديدة كلياً 2021 من 600 ل1000 ريال

أٌقوي عروض تقسيط سيارة تويوتا لاند كروزر الجديدة 2021 ريال نظراً لأن المملكة في الوقت الحالي بموسم العروض المتميزة لتقسيط السيارات منذ بداية شهر رمضان المبارك، ولكن على الرغم من وجود فئات واصدارات متنوعة من السيارات ولكن تعد سيارة تويوتا لاند كروزر 2021 من أهم السيارات التي يرغب الشباب في الحصول عليها ولكن لا يوجد لديهم المال الوفير للحصول على السيارة، وبالأخص بعد أن أثبتت السيارة جدارتها بالسوق حيث أنها تملك الكثير من الإمكانيات والمواصفات العالمية، والتي تتنافس مع الكثير من السيارات التي تطابق نفس الموديل، ونحن اليوم سوف نعرض لكم تقسيط سيارة تويوتا لاند كروزر 2021 من 600 ل1000 ريال تابعوا معنا مواصفات تسقيط السيارة.

تعتبر سيارة تويوتا لاند كروزر ديزل 2021 بالمملكة العربية السعودية تصل إلى 186 ألف ريال سعودي دون إضافة القيمة المضافة أو الضريبة، كما أنها تتميز باحتوائها على نظام الدفع الرباعي النوعين الثقيل وأيضاً الخفيف، وقوته تصل إلى 385 نيوتن بالمتر الواحد كما أن السيار تدعم 8 مقاعد بها، وتعمل تحت أنظمة تعمل على توفير الثبات على الطرق المموجة والصعبة مثل الشوارع الطينية وأيضاً المرصفة أو المطبات العالية والمنخفضة، وبها محرك للبنزين بسعة 4.0 لتر سداسي الاسطوانات ويدعم قوة 24 حصان، ما ناقل للحركة أتوماتيك وتوفير نظام الزحف، ووسائل الترفيه الموجودة بالسيارة هي شاشة تعمل بنظام التاتش، ونظام ترفيهية للخلفية ومزود بثلاجة ذات فتحة سقف وبها باب خلفي كهربائي وغيرها من المواصفات الرائعه التي يقبل عليها الكثير.

يصل سعر سيارة لاند كروز نقدياً دون تقسيط إلى 207,345 ريال سعودي شامل القيمة المضافة والضريبة، ويتم تقسيط المبلغ على 60 شهر على أن يتم دفع 50% مقدم من الثمن الأصلي للسيارة كدفعة أولى، وعلى أن يكون معدل القسط الشهري تتعدى الألف ريال سعودي، كما أن عروض تويوتا لا تنتهي بإمكانك أيضاً امتلاك السيارة بإصدارات أخرى بتقسيط يبدأ من 600 ريال سعودي، ومن الممكن أن يزيد أو يقل ويترتب ذلك على حسب نسبة المقدم الذي يتم دفعه للبنك.