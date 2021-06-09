فيديو Buick تكشف عن مركبتها الكروس أوفر ذات معايير الرفاهية العالية

كشفت شركة بويك Buick تصميم مركبتها الجديدة Buick Enclave التي ستنضم لسيارات الكروس أوفر ذات معايير الرفاهية العالية.

بويك تشكف عن Buick Enclave الفارهة

سيارة Buick Enclave من سيارات الكروس أوفر تأتي بانسيابية أعلى وتصميم أكثر جاذبية، وازدادت السيارة في الحجم مقارنة بسيارات Enclave السابقة، وأصبح هيكلها بطول 5 أمتار و19 سنتيمترا، وحصلت على سقف بانورامي كبير، وعلى مقود جديد بأنظمة تحكم كهربائية، فضلا عن صفين من المقاعد المريحة المكسوة بأفخم أنواع الجلود المجهزة بأنظمة تبريد وتدفئة.

أنظمة أمان وحماية في سيارة Buick كروس أوفر

بويك أضافت إلى السيارة أحدث أنظمة المولتيميديا التي يمكن التحكم بها عبر شاشة لمسية بمقاس 8 بوصات، وبوسائد أمان هوائية لحماية جميع الركاب، فضلا عن أنظمة قيادة مختلفة تناسب معظم أنواع الطرق، وجهزتها بكاميرات وحساسات مسافات أمامية وخلفية، وأنظمة لتشغيل المحرك وأنظمة التكييف عن بعد.

محرك سيارة بويك Enclave 2022

وستطرح Enclave الجديد بمحركات بنزين بست أسطوانات سعتها 3.6 ليتر، تولد عزما يعادل 314 حصانا، وستعمل هذه المحركات مع علب سرعة أوتوماتيكية بتسع سرعات، ونظامي دفع أمامي وخلفي.