- 1/2
- 2/2
تعد سيارة تويوتا كورولا من أبرز أيقونات سيارات شركة تويوتا اليابانية الصنع، وتأتي السيارة بتسعة فئات مختلفة المواصفات والأسعار، وقد تم تزويد فئات تويوتا كورولا بالعديد من المواصفات ووسائل الأمان في موديل 2021، فيما يلي نستعرض المزيد من التفاصيل عن تويوتا كورولا 2021 .. المواصفات والأسعار في مصر والسعودية.مواصفات تويوتا كورولا 2021
يتوفر بسيارة تويوتا كورولا 2021 العديد من وسائل الأمان المختلفة والتي تتمثل في الآتي:
- الوسائد الهوائية.
- نظام الفرامل المانعة للانغلاق.
- بالإضافة إلى نظام التوزيع الإلكتروني للفرامل.
- ونظام الثبات الإلكتروني.
يتوفر بالسيارة العديد من المواصفات التي تميزها، أبرزها:
- جنوط 15 بوصة.
- اضاءة ليد نهارية.
- مصابيح ضباب خلفية.
- مكيف هواء اتوماتيكي.
- شاشة 4.2 بوصة.
- مرايات جانبية تعمل بالضم الكهربائي.
- عجلة قيادة مالتيميديا.
- زجاج كهربائي.
تتوفر بالسيارة ما يلي من مواصفات:
- جنوط سبورت 16 بوصة.
- مصابيح ضباب أمامية.
- مصابيح ضباب خلفية.
- إضاءة ليد نهارية.
- مثبت سرعة.
- عجلة قيادة مالتيميدا.
- زجاج كهربائي.
- مكيف هواء أتوماتيكي.
- مرايات جانبية تعمل بالضم الكهربائي.
أسعار سيارة تويوتا كورولا 2021 في مصر والسعودية
تأتي سيارة تويوتا كورولا 2021 بالأسعار التالية في كل من مصر والسعودية:
- سعر سيارة تويوتا كورولا 2021 الفئة الأولى 295 ألف جنيه مصري، وبسعر 74.290 ريال سعودي.
- الفئة الثانية سعرها 320 ألف جنيه مصري، وبسعر 77.855 ريال سعودي.
- الفئة الثالثة سعرها 323.5 ألف جنيه مصري، وبسعر 81.420 ريال سعودي.
- سعر الفئة الرابعة 355 ألف جنيه مصري، وبسعر 87.400 ريال سعودي.
- أما الفئة الخامسة فسعرها 358 ألف جنيه مصري، وبسعر 90.850 ريال سعودي.
- الفئة السادسة سعرها 385 ألف جنيه مصري، وبسعر 99.935 ريال سعودي.
- سعر الفئة السابعة 405 ألف جنيه.
- كما أن سعر الفئة الثامنة من تويوتا كورولا يبلغ 445 ألف جنيه.
- أيضًا الفئة التاسعة سعرها 460.000 جنيه مصري.
الوسوم
تعد سيارة تويوتا كورولا من أبرز أيقونات سيارات شركة تويوتا اليابانية الصنع، وتأتي السيارة بتسعة فئات مختلفة المواصفات والأسعار، وقد تم تزويد فئات تويوتا كورولا بالعديد من المواصفات ووسائل الأمان في موديل 2021، فيما يلي نستعرض المزيد من التفاصيل عن تويوتا كورولا 2021 .. المواصفات والأسعار في مصر والسعودية.مواصفات تويوتا كورولا 2021
يتوفر بسيارة تويوتا كورولا 2021 العديد من وسائل الأمان المختلفة والتي تتمثل في الآتي:
- الوسائد الهوائية.
- نظام الفرامل المانعة للانغلاق.
- بالإضافة إلى نظام التوزيع الإلكتروني للفرامل.
- ونظام الثبات الإلكتروني.
يتوفر بالسيارة العديد من المواصفات التي تميزها، أبرزها:
- جنوط 15 بوصة.
- اضاءة ليد نهارية.
- مصابيح ضباب خلفية.
- مكيف هواء اتوماتيكي.
- شاشة 4.2 بوصة.
- مرايات جانبية تعمل بالضم الكهربائي.
- عجلة قيادة مالتيميديا.
- زجاج كهربائي.
تتوفر بالسيارة ما يلي من مواصفات:
- جنوط سبورت 16 بوصة.
- مصابيح ضباب أمامية.
- مصابيح ضباب خلفية.
- إضاءة ليد نهارية.
- مثبت سرعة.
- عجلة قيادة مالتيميدا.
- زجاج كهربائي.
- مكيف هواء أتوماتيكي.
- مرايات جانبية تعمل بالضم الكهربائي.
أسعار سيارة تويوتا كورولا 2021 في مصر والسعودية
تأتي سيارة تويوتا كورولا 2021 بالأسعار التالية في كل من مصر والسعودية:
- سعر سيارة تويوتا كورولا 2021 الفئة الأولى 295 ألف جنيه مصري، وبسعر 74.290 ريال سعودي.
- الفئة الثانية سعرها 320 ألف جنيه مصري، وبسعر 77.855 ريال سعودي.
- الفئة الثالثة سعرها 323.5 ألف جنيه مصري، وبسعر 81.420 ريال سعودي.
- سعر الفئة الرابعة 355 ألف جنيه مصري، وبسعر 87.400 ريال سعودي.
- أما الفئة الخامسة فسعرها 358 ألف جنيه مصري، وبسعر 90.850 ريال سعودي.
- الفئة السادسة سعرها 385 ألف جنيه مصري، وبسعر 99.935 ريال سعودي.
- سعر الفئة السابعة 405 ألف جنيه.
- كما أن سعر الفئة الثامنة من تويوتا كورولا يبلغ 445 ألف جنيه.
- أيضًا الفئة التاسعة سعرها 460.000 جنيه مصري.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تويوتا كورولا 2021 .. المواصفات والأسعار في مصر والسعودية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.