تعد سيارة تويوتا كورولا من أبرز أيقونات سيارات شركة تويوتا اليابانية الصنع، وتأتي السيارة بتسعة فئات مختلفة المواصفات والأسعار، وقد تم تزويد فئات تويوتا كورولا بالعديد من المواصفات ووسائل الأمان في موديل 2021، فيما يلي نستعرض المزيد من التفاصيل عن تويوتا كورولا 2021 .. المواصفات والأسعار في مصر والسعودية.

مواصفات تويوتا كورولا 2021

يتوفر بسيارة تويوتا كورولا 2021 العديد من وسائل الأمان المختلفة والتي تتمثل في الآتي:

الوسائد الهوائية.

نظام الفرامل المانعة للانغلاق.

بالإضافة إلى نظام التوزيع الإلكتروني للفرامل.

ونظام الثبات الإلكتروني.

مواصفات سيارة تويوتا كورولا فئة BASIC

يتوفر بالسيارة العديد من المواصفات التي تميزها، أبرزها:

جنوط 15 بوصة.

اضاءة ليد نهارية.

مصابيح ضباب خلفية.

مكيف هواء اتوماتيكي.

شاشة 4.2 بوصة.

مرايات جانبية تعمل بالضم الكهربائي.

عجلة قيادة مالتيميديا.

زجاج كهربائي.

مواصفات سيارة تويوتا كورولا فئة STD

تتوفر بالسيارة ما يلي من مواصفات:

جنوط سبورت 16 بوصة.

مصابيح ضباب أمامية.

مصابيح ضباب خلفية.

إضاءة ليد نهارية.

مثبت سرعة.

عجلة قيادة مالتيميدا.

زجاج كهربائي.

مكيف هواء أتوماتيكي.

مرايات جانبية تعمل بالضم الكهربائي.

أسعار سيارة تويوتا كورولا 2021 في مصر والسعودية

تأتي سيارة تويوتا كورولا 2021 بالأسعار التالية في كل من مصر والسعودية: