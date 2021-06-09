تخفيض كبير ومفاجئ في سعر كيا كرنفال 2020 فئة ستاندر بالسعودية

تخفيض كبير ومفاجئ في سعر كيا كرنفال 2020 فئة ستاندر خليجي العائلية بالسعودية، تعرف على المواصفات والسعر الجديد لكرنفال موديل 2020 بعد انخفاض سعرها في المملكة بنسبة تتعدى 20% من سعر السيارة، تُقدم كيا مجموعة من أفضل السيارات وأكثرها مبيعاً حول العالم، حيث تقدم أنواع مختلفة كل نوع يستهدف فئة مختلفة من عشاق السيارات، ومنهم كيا بيكانتو، سبورتاج، سول، تيلورايد، سورنتو وكيا كرنفال بالإضافة إلى مجموعة كبيرة منها العائلي ومنها الرياضي، واليوم نقدم لكم ضمن عروض السيارات في السعودية عرض تخفيض سعر سيارة كيا كرنفال 2020 العائلية فئة ستاندر.

تخفيض سعر كيا كرنفال 2020 ستاندر بالسعودية

ضمن عروض السيارات المُقامة في الفترة الراهنة لدى الوكلاء ومعارض السيارات بالسعودية، تم تخفيض أكثر من 25 ألف ريال من سعر كيا كرنفال 2020 فئة ستاندر بمعرض عبد الرحمن عماد الدين للسيارات،، السيارة تتميز بمُحرك 3500 سي سي 6 سلندر MPI تمنحك قوة 270 حصان، فير أوتوماتيك 6 سرعات ونظام الدفع أمامي، ويبلغ سعر كيا كرنفال ستاندر موديل 2020 الآن 95 ألف و300 ريال شامل ضريبة القيمة المضافة بدلاً من 120 ألف و805 ريال، وذلك مع ضمان 100 ألف كيلو متر أو 5 سنوات أيهما أسبق.

مواصفات كرنفال ستاندر الخارجية

شبك كيا كرنفال 2020 يحيطه خطوط عريضة من الكروم بشكل مميز وإضاءات أمامية هالوجينية مع كشافات للضباب وإشارات، بالاضافة إلى إشارات أخرى على المرأة الجانبية الكهربائية للسيارة، والجنوط تأتي بمقاس 17 إنش ألومنيوم وكل لتر من بنزين 91 يمنحك إمكانية المشي 10.3 كيلو متر، ويتواجد في السيارة من الخلف إضاءات هالوجين مع خط كروم وعدد 4 حساسات خفية وشنطة كهربائية متسعة مع منفذ 12 فولت وإضاءة للشنطة.

كيا كرنفال 2020 من الداخل

تأتي كرنفال فئة ستاندر بمقاعد قماشية باللون البيج مع إمكانية طي مقاعد الصف الثالث، والتي تتميز باتساعها مع حاملات أكواب وفتحات تكييف بالسقف بالإضافة إلى إضاءة داخلية، مقاعد الصف الثاني تتميز بمساحة رائعة مع منفذ للشحن والتحكم كهربائياً في زجاج السيارة، مع حاملات أكواب بها مانع للاهتزاز وإضاءة داخلية وفتحات تكييف كذلك، أما المقاعد الأمامية فيتم التحكم فيها يدوياً مع ميزة الوسائد القطنية للسائق.

التحكم في زجاج السيارة كهربائي وأوتو لقائد السيارة فقط مع مقابض كروم للأبواب من الداخل، مع مسجل وسطي وإمكانية التحكم في التكييف ومنفذ للطاقة والشحن، والقير أوتوماتيكي تيترونيك ووضعية الـ ECO لسيارة كيا كرنفال 2020 ستاندر الوضعية الاقتصادية، والمقود مكسي بالجلد يمكنك من خلاله التحكم في عدة مميزات منها النظام الصوتي والبلوتوث من الجهة اليسرى، ومثبت السرعة وعداد الرحلات من الجهة اليمنى.