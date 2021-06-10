تويوتا لاندكروزر الجديدة موديل 2022 الجيل جديد تعرف على سعرها ومواصفاتها

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تويوتا ، كما اعتدنا على إصدارات تويوتا الجديدة كما رأينا في لاندكروزر 2021 و لاندكروزر 2022 وتعديلات عربة لاندكروزر المضادة للقنابل ففي تلك المقالة نطلعك على لاندكروزر الجيل الجديد موديل 2022 حيث أزاحت تويوتا الستار أخيراً عن لاندكروزر 2022 الجيل الجديد المنتظرة وأضافت عليها تحديثات جديدة تجمع ما بين الكلاسيكية والعصرية وسوف نتعرف عليها في تلك المقالة.تويوتا لاندكروزر 2022 ومواصفاتها
أضافت شركة تويوتا تحديثات جديدة كما أضافت منصة TNGA الجديدة كلياً من العلامة، والتي ستدعم عربة تندرا القادمة
- قامت شركة تويوتا بإلغاء محرك V8 سعة 5.7 لتر السابق رسميا وبدلا من ذلك استبدلته بمحرك 3.5 لتر V6 توين تيربو
- وهو محرك بقوة 409 حصان ويصل عزم الدوران الخاص به 650 نيوتن متر بمعنى انه أقوى بنسبة 30 حصان من المحرك V8
- يتميز ذلك المحرك بإمكانية صرف وقود أفضل وذلك بدون أرقام محددة
- قامت شركة تويوتا بتوفير محرك في السيارة الجديدة بسعة 3.3 لتر توين تيربو ديزل وذلك بقوة تقدر ب302 حصان وعزم دوران يصل إلى 700 نيوتن متر
- تقترن المحركات مع ناقل أوتوماتيكي به 10 سرعات
- وذلك يجع عربة تويوتا تتسارع من الصفر إلى 100 كلم\س وذلك في وقت يقدر ب 6.7 ثانية، والذي يعد رقم ممتاز نظرا إلى حجمها ووزنها
- السيارة بها دفع رباعي قياسي كما يوجد بها ثلاثة أقفال تفاضلية
- تتمتع سيارة تويوتا بنظام تعليق متغير متكيف AVS ، كما أنها تتميز بوضعيات قيادة مختلفة حسب طبيعة الطرق
- تتميز تلك السيارة بنظام مراقبة التضاريس المتعددة وذلك عبر تزويد العربة بكاميرا أسفل الجسد وذلك لكي تضبط نظام التعليق أوتوماتيكياً لكي تضمن أعلى مستويات الراحة أثناء القيادة
- أما بالنسبة لنظام التحكم في الزحف المخصص للتحكم في سرعة السيارة فوق التضاريس الوعرة فقد تم تحديثه
- تتميز عربة لاندكروزر 2022 الجديدة بشاشة ترفيهية 9 إنش قياسية أو بشاشة 12.3 إنش اختيارية
- كما ان الشاشات تتمتع بتطبيقات أندرويد أوتو وأبل كاربلاي
- وأضافت الشركة الشحن اللاسلكي للجوال بالإضافة إلى كاميرا 360 درجة
- يوجد بالعربة تقنية عرض المعلومات على الزجاج الأمامي
- يتميز الباب الخلفي انه كهربائي وذلك لصندوق الأمتعة
- أضافت الشركة تقنية مميزة وهي تقنية التحقق من الشخصية عبر بصمة الإصبع
- وبالطبع نظام سمعي JBL الفاخر
عندما نتحدث عن لاندكروزر فبالطبع متوقع أننا نتحدث عن الأمان والحماية
- حيث حصلت السيارة على أجدد نظم الأمان والسلامة الذي هو Safety Sense من الشركة
- وذلك النظام يشمل الكروز كنترول المتكيف مع نظام البقاء في حارة الطرق ويتميز ذلك النظام أيضا بالتحذير المبكر من الاصطدام والعديد من المميزات أيضا
- من الأشياء الجيدة أنه حصلت سيارة لاندكروزر الجديدة على فئة GR رياضية مع لمسات سوداء وإضافة تحديثات جمالية حصرية لها في الخارج والداخل
- أما بالنسبة للأسعار أعزائي القراء فتابعونا سنوافيكم بالتفاصيل فور صدورها
وفي النهاية نتمنى ان تكون مقالة تويوتا لاندكروزر 2022 الجديدة قد نالت إعجابكم
الوسوم
تويوتا ، كما اعتدنا على إصدارات تويوتا الجديدة كما رأينا في لاندكروزر 2021 و لاندكروزر 2022 وتعديلات عربة لاندكروزر المضادة للقنابل ففي تلك المقالة نطلعك على لاندكروزر الجيل الجديد موديل 2022 حيث أزاحت تويوتا الستار أخيراً عن لاندكروزر 2022 الجيل الجديد المنتظرة وأضافت عليها تحديثات جديدة تجمع ما بين الكلاسيكية والعصرية وسوف نتعرف عليها في تلك المقالة.تويوتا لاندكروزر 2022 ومواصفاتها
أضافت شركة تويوتا تحديثات جديدة كما أضافت منصة TNGA الجديدة كلياً من العلامة، والتي ستدعم عربة تندرا القادمة
- قامت شركة تويوتا بإلغاء محرك V8 سعة 5.7 لتر السابق رسميا وبدلا من ذلك استبدلته بمحرك 3.5 لتر V6 توين تيربو
- وهو محرك بقوة 409 حصان ويصل عزم الدوران الخاص به 650 نيوتن متر بمعنى انه أقوى بنسبة 30 حصان من المحرك V8
- يتميز ذلك المحرك بإمكانية صرف وقود أفضل وذلك بدون أرقام محددة
- قامت شركة تويوتا بتوفير محرك في السيارة الجديدة بسعة 3.3 لتر توين تيربو ديزل وذلك بقوة تقدر ب302 حصان وعزم دوران يصل إلى 700 نيوتن متر
- تقترن المحركات مع ناقل أوتوماتيكي به 10 سرعات
- وذلك يجع عربة تويوتا تتسارع من الصفر إلى 100 كلم\س وذلك في وقت يقدر ب 6.7 ثانية، والذي يعد رقم ممتاز نظرا إلى حجمها ووزنها
- السيارة بها دفع رباعي قياسي كما يوجد بها ثلاثة أقفال تفاضلية
- تتمتع سيارة تويوتا بنظام تعليق متغير متكيف AVS ، كما أنها تتميز بوضعيات قيادة مختلفة حسب طبيعة الطرق
- تتميز تلك السيارة بنظام مراقبة التضاريس المتعددة وذلك عبر تزويد العربة بكاميرا أسفل الجسد وذلك لكي تضبط نظام التعليق أوتوماتيكياً لكي تضمن أعلى مستويات الراحة أثناء القيادة
- أما بالنسبة لنظام التحكم في الزحف المخصص للتحكم في سرعة السيارة فوق التضاريس الوعرة فقد تم تحديثه
- تتميز عربة لاندكروزر 2022 الجديدة بشاشة ترفيهية 9 إنش قياسية أو بشاشة 12.3 إنش اختيارية
- كما ان الشاشات تتمتع بتطبيقات أندرويد أوتو وأبل كاربلاي
- وأضافت الشركة الشحن اللاسلكي للجوال بالإضافة إلى كاميرا 360 درجة
- يوجد بالعربة تقنية عرض المعلومات على الزجاج الأمامي
- يتميز الباب الخلفي انه كهربائي وذلك لصندوق الأمتعة
- أضافت الشركة تقنية مميزة وهي تقنية التحقق من الشخصية عبر بصمة الإصبع
- وبالطبع نظام سمعي JBL الفاخر
عندما نتحدث عن لاندكروزر فبالطبع متوقع أننا نتحدث عن الأمان والحماية
- حيث حصلت السيارة على أجدد نظم الأمان والسلامة الذي هو Safety Sense من الشركة
- وذلك النظام يشمل الكروز كنترول المتكيف مع نظام البقاء في حارة الطرق ويتميز ذلك النظام أيضا بالتحذير المبكر من الاصطدام والعديد من المميزات أيضا
- من الأشياء الجيدة أنه حصلت سيارة لاندكروزر الجديدة على فئة GR رياضية مع لمسات سوداء وإضافة تحديثات جمالية حصرية لها في الخارج والداخل
- أما بالنسبة للأسعار أعزائي القراء فتابعونا سنوافيكم بالتفاصيل فور صدورها
وفي النهاية نتمنى ان تكون مقالة تويوتا لاندكروزر 2022 الجديدة قد نالت إعجابكم
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