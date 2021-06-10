احدث عروض تقسيط تويوتا بدون كفيل عبد اللطيف جميل يصل إلى 1950 ريال شهريا

احدث عروض تقسيط تويوتا بدون كفيل عبد اللطيف جميل، تقدم شركة تويوتا لعملائها في هذه الفترة عروضًا مميزة، ولم تُفوت شركة عبد اللطيف جميل للخدمات المالية هذه الفرصة؛ فقدَّمت بدورها عرضًا مميزًا، من خلال شبكة فروعها المنتشرة بالمملكة، وصل إلى 1950 ريال شهريًا فقط، ودون دفعاتٍ أولى أو رسومٍ إدارية..

تشمل العروض العديد من سيارات تويوتا، منها تويوتا إنوفو، وتويوتا راش، وفورتشنر.. وغيرهم، وإليك أبرز السيارات

التي يشملها العرض:

تشمل سيارة تويوتا يارس سيدان 2021 واي، على أن تكون دفعات السداد الشهرية هي 952 ريالًا، ويتم السداد خلال 60 شهرًا.

يارس سيدان 2021 واي، على أن تكون دفعات السداد الشهرية هي 952 ريالًا، ويتم السداد خلال 60 شهرًا. كما ان سيارة تويوتا سيدان 2021 واي بلس؛ وتبلغ دفعاتها 1011 ريالًا، ويتم السداد خلال 5 سنوات.

ويبلغ سعر سيارة تويوتا كورولا إكس إل إي 1.5، وبدفعاتٍ شهرية 1152 ريالُا، على فترة 60 شهر.

أما تويوتا كورولا 2021 إكس إي مطور، فتبلغ دفعاتها الشهرية 1210 ريالًا، على فترة 60 شهر كذلك.

وتويوتا كورولا 2021 إكس إل المطور 1.5 فتحة سقف، وهذه تبلغ دفعاتها الشهرية 1285 ريالًا، على فترة 60 شهر أيضًا.

أما تويوتا كورولا 2021 جي إل إي 1.5، فتصل دفعاتُها إلى 1391 ريالًا، خلال نفس فترة السداد.

تخضع عروض تقسيط سيارة تويوتا المقدمة من الشركة لمجموعة من الشروط، منها:

المقدمة من الشركة لمجموعة من الشروط، منها: اختلاف قيمة الدفعات الشهرية باختلاف موديل السيارة.

إذا كانت الدفعة الشهرية تغطي ما نسبته 40% من الدخل الشهري للمشتري؛ فإنه لا يحتاج لسداد دفعةٍ أولى.

قيمةُ الدفعات يمكن أن تتغير، في حال وجود ما يستدعي ذلك، كالسجل الائتماني للعميل.

شروط تقسيط عبد اللطيف جميل

تقدم العديد من الشركات والبنوك عروضًا لتمويل تأجير وشراء السيارات ، لكنَّ شركة عبد اللطيف جميل ،

، لكنَّ ، بالإضافة لكونها جهةً مُعتمدة في المملكة العربية السعودية، فإن عروض سيارة تويوتا تتمتع بميزاتٍ عدة، ومنها:

عدم الحاجة لسدادِ رسومٍ إدارية، بالإضافة لعدم حاجتك -في بعض الأحوال- لسداد أول دفعة من القسط.

ستقوم الشركة بسداد القسط الشهري الأول، والذي يتم احتسابه على مدة العرض، أي 60 شهرًا.

في حال كنت من سكان المملكة غير السعوديين، أو في حال لم تكن موظفًا حكوميًا؛ فإنك لن تحتاج إلى كفيلٍ

للاستفادة من تلك العروض.

مميزات عروض تقسيط عبد اللطيف جميل