تخفيض سعر كيا سيلتوس 2020 الاقتصادية العائلية مع بصمة وفتحة تعرف على السعر الجديد

تخفيض سعر كيا سيلتوس 2020 الاقتصادية العائلية مع بصمة وفتحة سقف تعرف على السعر الجديد، يسعى كل شخص إلى شراء سيارة رخيصة الثمن متعددة المزايا والمواصفات، إلى جانب أن يجد بها المُحرك الإقتصادي مع قطع غيار متوفرة في كل مكان، سيارة العمر الإقتصادية كما يُطلق عليها واليوم يمكنك تحقيق تلك المعادلة صعبة المنال، حيث تم تخفيض سعر كيا سيلتوس 2020 الاقتصادية العائلية مع بصمة وفتحة سقف تعرف على السعر الجديد.

تخفيض سعر كيا سيلتوس 2020

ضمن تخفيضات معرض عبد الرحمن عماد الدين للسيارات بالمملكة العربية السعودية، تم تخفيض سعر كيا سيلتوس 2020 الإقتصادية الرائعة بمواصفات خليجية خاصة ومميزة، سيارة SUV من كيا فئة نص فل ذو خمس مقاعد عائلية صغيرة الحجم، مُحرك السيارة 1.6 لتر 1600 سي سي 4 سلندر، هو نفس محرك كيا سيراتو و هيونداى النترا وهو المُحرك الأشهر عند كيا وهيونداي، قير اوتوماتيك 6 سرعات تبترونيك ونظام الدفع أمامي.

كيا سيلتوس 2020 الاقتصادية

تتميز السيارة بفتحة سقف وإضاءات أمامية هالوجينية بالكامل، وجنوط مقاس 17 إنش والكافر بنوع جوديير، مع إشارات على المرآة الجانبية الكهربائية ذو خاصية الطي، في سيارة كيا سيلتوس 2020 الاقتصادية العائلية، مع خطوط كرومية عريضة أسفل الأبواب، وعفش أعلى السيارة وجناح خلفي مميز، بالإضافة إلى عدد أربعة حساسات خلفية ومساحة خلفية، وشنطة خلفية بمساحة ممتازة.

سعر سيلتوس 2020 الجديد

تتوفر سيارة الكروس أوفر الشبابية بسعر 70 ألف و 150 ريال شاملة ضريبة القيمة المضافة، بدلاً من 80 ألف و 500 ريال سعودي، و صرفية الوقود إقتصادية جداً لسيارة كيا سيلتوس 2020 الاقتصادية العائلية، حيث أن اللتر الواحد من البنزين يمنحك إمكانية المشي حتى 18.3 كيلو متر بتقييم ممتاز، ومن مزايا السيارة أيضاً إمكانية الدخول والتشغيل الذكي، وميزة لم يسبق لها التواجد في سيارات الدفع الأمامي، وهي الطرق الرملية والطرق الطينية والثلجية.

داخلية كيا سيلتوس 2020

داخلية رائعة للسيارة و مقاعد قماشية مع مسند وسطي، وفتحات تكييف ومنفذ للشحن في المقاعد الخلفية الأكثر سعة من كيا كونا، مع مقابض داخلية من الكروم وإمكانية تشغيل السيارة عبر الزر، مع زجاج كهربائي ومقود بشكل ثلاثي مكسي بالجلد، به مثبت سرعة وعداد الرحلات باللغة العربية، والتحكم في النظام الصوتي والبلوتوث في الجهة اليسرى، كما تتميز كيا سيلتوس 2020 الاقتصادية العائلية ذو منفذ للشحن ومكيف يدوي.