فيديو رينو تبدأ إنتاج النسخة الكهربائية من سيارات Megane eVision

قررت رينو توسيع شعبية سيارات Megane وطرح فئات جديدة لتواكب أحدث المتطلبات العصرية، حيث قالت تقارير صحفية إن مصانع رينو في فرنسا بدأت بإنتاج جيل جديد من ميغان ستحمل اسم Megane eVision، وباشرت باختبار بعض منها.

رينو تطرح نسخة معدلة من Megane

وتعتبر Megane eVision نسخا معدلة عن سيارات Megane بفئتها الأخيرة، لكنها بنيت على منصات CMF-EV الجديدة كليا والمخصصة للسيارات الكهربائية، وجهزت بتقنيات تنافس الموجودة في أحدث المركبات.

تصميم سيارة Megane eVision

وحصلت ميغان الكهربائية على هيكل هاتشباك انسيابي مدروس وفقا لأحدث معايير الأيروديناميك، وعلى تصميم مميز للواجهات المزينة بمصابيح LED وشعارات رينو المضيئة، أما قمرتها فتميزت كليا عن قمرات Megane، وجهزت بشاشة لمسية كبيرة في منتصف واجهة القيادة.

محركات كهربائية صديقة للبيئة

وستعمل السيارة بمحركات كهربائية صديقة للبيئة قادرة على توليد عزم يعادل 217 حصانا، وأن تدعم ببطاريات تتراوح استطاعتها ما بين 60 و160 كيلوواط، تكفيها لتقطع 450 كلم أو أكثر بالشحنة الواحدة.