مواصفات لاندكروزر 2022 الشكل الجديد كلياً والسعر بالتفصيل

مواصفات لاندكروزر 2022 الشكل الجديد كلياً التي قد أعلنت عنها شركة تويوتا مؤخرًا والتي قد طال انتظارها من قبل عدد كبير من الأفراد المهتمين بالاطّلاع على أشكال ومواصفات أحدث موديلات السيارات، وفيما يلي ؛ سوف يتم التطرق بالتفصيل إلى أهم مواصفات هذه السيارة الجديدة الأكثر تميزًا في عالم السيارات بالتفصيل.

لاندكروزر 2022 الشكل الجديد كلياً

كما يُوجد محبين ومهتمين بسيارات هيونداي مثل النترا والعديد من موديلات السيارات العالمية؛ فإنه يُوجد أيضًا عُشاق لسيارات وموديلات شركة تويوتا؛ وفي احتفالية عالمية أعلنت شركة تويوتا اليابانية المتخصصة في إنتاج السيارات عن الجيل الجديد من السيارة الأكثر تميزًا (لاندكروزر) وذلك في الموديل الجديد الخاص بعام 2022م، أما المواصفات الجديدة الرئيسية التي قد جاءت بها تلك السيارة فهي كما يلي:-

يحمل الشكل الخارجي للسيارة ملامح خارجية ذات انسيابية وتميز أكثر من رائع.

محرك سيارة حديث (سداسي الأُسْطُوانة) وسعة المحرك تبلغ 3.5 لترًا وهو بذلك يُعد البديل الجديد للمحرك ثماني الأسطوانات.

شهدت المقصورة الداخلية للسيارة بعض التغييرات.

مواصفات مواصفات لاندكروزر 2022 من الخارج

أما شكل السيارة من الخارج بهيكلها الخارجي ؛ فلقد شهد العديد من التغييرات الأكثر براعة واحتراف أيضًا بالشكل الذي يُوحي بأن هذا الجيل الجديد من سيارات تويوتا يُعد من ، مثل:

اعتمد الهيكل الخارجي للسيارة على قاعدة شركة تويوتا الجديدة التي تحمل اسم TNGA ، وهناك تغيير كبير وملحوظ في المنطقة الموجودة أسفل غطاء المحرك.

تم تعزيز المحرك بشاحن سيارة نوع (توربيني).

يُساعد المحرك والشاحن على إنتاج قوة عزم دوران بقيمة 700 نيوتن / متر وكذلك قوة حصان تبلغ 409 حصان.

تم بذلك تزويد الموديل الحديث من السيارة لاندكروزر 2022 بنحو 30 حصان + 110 عزم نيوتن لكل متر.

ناقل حركة أوتوماتيك عشرة سرعات.

آلية إلكترونية خاصة بـِ كود مفتاح السيارة.

تتسارع بين Zero إلى 100 كيلو متر لكل ساعة

تعمل بنظام مراقبة التضاريس المتعددة لضمان توفير الراحة الفائقة في أثناء القيادة.

تعتمد على نظام الأمن والسلامة (Safety Sens).

تعمل بنظام بصمة الإصبع ونظام الـ JPL.

تحتوي السيارة على شحن لا سلكي يُساعد على شحن الجوال ، وكاميرا جوال 360 درجة.

نظام التكييف في السيارة يأتي بنظام AVS.

تتغير وضعية القيادة حسب طبيعة الطريق.

صور سيارة لاندكروزر 2022 الحديثة

تم أيضًا الإفصاح عن بعض الصور الخاصة بالسيارة الجديدة من LAND CRUISER 2022 وذلك فيما يخص الهيكل الداخلي للسيارة والهيكل الخارجي أيضًا بلونها الأبيض والرمادي المميز على النحو التالي:

كم سعر سيارة LAND CRUISER 2022

90 ألف دولار؛ ولا يزال المهتمين بعالم السيارات وكل جديد بها في ينتظرون موعد إصدار هذه السيارة والإعلان عن سعرها بشكل نهائي أيضًا ولكن هناك مؤشرات بأن سعر السيارة سوف يكون 90 ألف دولار أي ما يُعادل تقريبًا 5000 جنيه استرليني.