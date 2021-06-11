تويوتا لاند كروزر GR الرياضية ومواصفاتها وسعرها تعرف عليها الآن

تويوتا ، كما تحدثنا في مقالاتنا الفائتة عن تويوتا لاندكروزر 2022 الجديدة ، و لاندكروزر بتعديلاتها العسكرية بالإضافة إلى عربات أخرى مثل نيسان موديل 2022 ففي تلك المقالة سوف نتحدث عن الإصدار الرياضي من العربة الجديدة حيث تهتم تويوتا دائما بالجديد في إصداراتها حيث تجمع ما بين الحداثة والأصالة في إصداراتها الجديدة وفي تلك المقالة سوف نستعرض لكم بضع مميزات تلك السيارة. تويوتا لاندكروزر GR بعد تجربتها تويوتا لاندكروزر GR بعد تجربتها قامت شركة تويوتا باستعراض عربتها الجديدة تويوتا لاندكروزر GR الرياضية وذلك عبر فيديو مثير للاهتمام بشكل خاص ومن أهم مميزات السيارة هي :- تتميز تويوتا الجديدة بأنها لها وضعيات قيادة متعددة للقيادة في التضاريس والطرق الوعرة.

كما ان تلك الوضعيات هي التي تقوم بتغيير إعدادات التعليق والمكابح والمحرك لكي تتناسب مع كل الطرق.

كذلك من وضعيات القيادة المتاحة في السيارة يمكنك القيادة بها في أماكن متعددة مثل القيادة في ظروف جوية مختلفة مثل الثلوج والأتربة وبيئات مختلفة مثل البيئة الرملية والوحل والصخور بتلك الوضعية يمكن التغيير بين الوضعيات بسهولة وذلك عبر عداد بجانب السائق

مميزات لاندكروزر الرياضية الجديدة تتميز سيارة لاندكروزر الرياضية الجديدة GR بأنها تمتلك نظام يدعى التحكم في الزحف وهو نظام محدث وذلك النظام هو الذي يضمن ان السيارة تتسارع بشكل تدريجي على التضاريس الوعرة

بالإضافة إلى تميز عربة لاندكروزر الجديدة أنها بها ثلاثة أقفال تفاضلية وأماكنها توجد في الأمام والخلف والمنتصف

كما انه يمكن ان تُفعل تلك الأقفال من خلال الضغط على زر الكونسول الأوسط

كما ان بها خاصية الـ SUV الخاص بالعربة حيث يتمتع بخلوص أرضي ممتاز 9.05 إنش

تتميز عربة لاندكروزر 2022 تتوفر بمحرك V6 وهو محرك توين تيربو سعته 3.5 لتر ويتميز بقوة 409 حصان

كما ان عزم الدوران الخاص بعربة لاندكروزر الجديدة هو 650 نيوتن متر

وتتميز العربة بمحرك آخر من نوعية ديزل بسعة 3.3 لتر وهو محرك توين تيربو ويتميز بقوة 305 حصان كما ان عزم الدوران الخاص به يصل إلى 700 نيوتن متر

مميزات لاندكروزر الرياضية الجديدة وفي النهاية نتمنى ان تكون مقالة تويوتا لاندكروزر الرياضية قد نالت إعجابكم الوسوم

تويوتا ، كما تحدثنا في مقالاتنا الفائتة عن تويوتا لاندكروزر 2022 الجديدة ، و لاندكروزر بتعديلاتها العسكرية بالإضافة إلى عربات أخرى مثل نيسان موديل 2022 ففي تلك المقالة سوف نتحدث عن الإصدار الرياضي من العربة الجديدة حيث تهتم تويوتا دائما بالجديد في إصداراتها حيث تجمع ما بين الحداثة والأصالة في إصداراتها الجديدة وفي تلك المقالة سوف نستعرض لكم بضع مميزات تلك السيارة. تويوتا لاندكروزر GR بعد تجربتها تويوتا لاندكروزر GR بعد تجربتها قامت شركة تويوتا باستعراض عربتها الجديدة تويوتا لاندكروزر GR الرياضية وذلك عبر فيديو مثير للاهتمام بشكل خاص ومن أهم مميزات السيارة هي :- تتميز تويوتا الجديدة بأنها لها وضعيات قيادة متعددة للقيادة في التضاريس والطرق الوعرة.

كما ان تلك الوضعيات هي التي تقوم بتغيير إعدادات التعليق والمكابح والمحرك لكي تتناسب مع كل الطرق.

كذلك من وضعيات القيادة المتاحة في السيارة يمكنك القيادة بها في أماكن متعددة مثل القيادة في ظروف جوية مختلفة مثل الثلوج والأتربة وبيئات مختلفة مثل البيئة الرملية والوحل والصخور بتلك الوضعية يمكن التغيير بين الوضعيات بسهولة وذلك عبر عداد بجانب السائق

مميزات لاندكروزر الرياضية الجديدة تتميز سيارة لاندكروزر الرياضية الجديدة GR بأنها تمتلك نظام يدعى التحكم في الزحف وهو نظام محدث وذلك النظام هو الذي يضمن ان السيارة تتسارع بشكل تدريجي على التضاريس الوعرة

بالإضافة إلى تميز عربة لاندكروزر الجديدة أنها بها ثلاثة أقفال تفاضلية وأماكنها توجد في الأمام والخلف والمنتصف

كما انه يمكن ان تُفعل تلك الأقفال من خلال الضغط على زر الكونسول الأوسط

كما ان بها خاصية الـ SUV الخاص بالعربة حيث يتمتع بخلوص أرضي ممتاز 9.05 إنش

تتميز عربة لاندكروزر 2022 تتوفر بمحرك V6 وهو محرك توين تيربو سعته 3.5 لتر ويتميز بقوة 409 حصان

كما ان عزم الدوران الخاص بعربة لاندكروزر الجديدة هو 650 نيوتن متر

وتتميز العربة بمحرك آخر من نوعية ديزل بسعة 3.3 لتر وهو محرك توين تيربو ويتميز بقوة 305 حصان كما ان عزم الدوران الخاص به يصل إلى 700 نيوتن متر

مميزات لاندكروزر الرياضية الجديدة وفي النهاية نتمنى ان تكون مقالة تويوتا لاندكروزر الرياضية قد نالت إعجابكم

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