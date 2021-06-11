مواصفات تويوتا لاندكروزر الجديدة لعام 2022 وماهي أسعارها في المملكة العربية السعودية

مواصفات تويويتا لاندكروزر الجديدة من المتوقع أن شركة تويوتا سوف تقوم بتنزل الموديل الجديد لسيارة لاندكروزر في منتصف العام الجاري .2021 والجميع يترقب وينتظر ليتعرف علي المزيد فيما يخص هذه السيارة من مواصفات وماهي أسعارها في السعودية لكن تحرص شركة تويوتا. في عدم الإفصاح عن كل ما يتعلق بسيارة لاندكروزر لعام 2022 من مواصفات ومميزات في الوقت الحالي وفي هذا المقال سوف . نقدم لكم الكثير من المعلومات عن سيارة تويوتا لاندكروزر ماهي مواصفاتها والي اي مدي يصل سعرها في دولة السعودية تابع لتتطلع علي المزيد .

أسعار سيارة لاندكروزر في السعودية ومتي يكون مواعد أصدارها للأسواق

من المحتمل تبعا لتوقعات التقارير من المصادر المختصة اليابانية أن موعد أصدار السيارة الجديدة لشركة تويوتا سوف يكون في منتصف .عام 2021 وتحديد شهر 6 .ثم بعد ذلك سوف يتم تصديرها في جميع أسواق العالم بعد تدشين تويوتا لاندكروزر .لكن سوف يتم أصدار الشكل النهائي للسيارة الرياضية في أخر العام الجاري 2021 وذلك يوافق يوم احتفالية الشركة الثانوية لإنشاءها وهو العام السابعين لسيارة الشهيرة لاندكروزر .

أما سعر السيارة ف من المرجح أن يصل سعر السيارة تويوتا لاندركوزر يتراوح ما بين 86.000 دولا أمريكي وهذا السعر يساوي 321.000 ريال سعودي .

مواصفات سيارة لاندكروزر الجديدة التي سوف يتم تصديرها لأسواق السعودية ولجميع أنحاء العالم

من اهم ما يمكن أن يميزهذه السيارة من مواصفات أنها تحتوي علي اقوي محركات السيارات لشركة تويوتا وان تكنولوجية. السيارة حديثة جدا لتواكب تطورات التكنولوجيا عالميا والآن سوف نقدم لكم المزيد من مواصفات هذه السيارة :

تصل سرعة السيارة لاندكروزر من صفر إلي مئة كلم.س 6.7 ثانية. من اكبر ما يميز سيارة لاندكروزر الجديدة لعام 2022 أنها تحتوي علي بناقل أوتوماتيكي يصل إلي عشر سرعات . تحتوي السيارة علي ميزة أنها تستطيع مراقبة التضاريس المختلفة المتعددة لأنها مزودة بكاميرا موجودة اسفل الجسم لتقوم بضبط وأعداد خاصية . التعليق أوتوماتيكي لتحقق اعلي مستويات الراحة والأمان وتشعر بالاستمتاع أثناء القيادة . كذلك تحتوي علي محرك 3.3 لتر توين تربو ديزل يصل قوته إلي 302 حصان وعزم 700 نيوتن متر . كذلك يوجد في السيارة خاصية تعليق يتغير ويتكيف AVS وتتغير وضعيات السواقة حسب نوع الطريق الذي تسير به السيارة . حصلت سيارة لاند كروزر الجديدة علي فئة gr رياضية بلمسات سوداء وسوف تكون رائعة المظهر من الخارج والداخل أيضا.

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