سعر هيونداي كريتا في السعودية ومواصفات السيارة وأهم مميزاتها تبدأ من 66 ألف ريال

سعر هيونداي كريتا في السعودية ، Hyundai Creta والمعروفة بـ أسم Hyundai ix25 و التي أنتجتها مصانع بكين عام 2014 وهي تشبه سيارة كيا كثيراً من حيث التصميم الخارجي و تم عرضها للبيع في 2014 تحديداً في 21 يوليو و ازدهرت سيارة هيونداي كريتا من حيث البيع في 30 من نوفمبر عام 2015 حيث تم بيع أكثر من 70.000 سيارة في الهند و 15.770 تم بيعها حول العالم، السيارة تعتبر من سيارات الكروس أوفر المدمجة و الدفع الرباعي وتعتبر أيضاً من السيارات ذات الأمان العالي بفضل إطارها المصنوع من الفولاذ القوي ووسائدها الهوائية مع ستائر جانبية لحماية راس الراكب، ونحن هنا بصدد مناقشة سعر ومواصفات هيونداي كونا 2021 من خلال السطور القادمة.

سعة المحرك 1.5 لتر. قوة الحصان 113 حصان. قوة العزم 144 نيوتن لكل متر. ناقل الحركة IVT (Intelligent Variable Transmission). عدد 6 وسائد هوائية أمامية. فرامل مانعة للانغلاق. فرامل يد كهربائية. كاميرا خلفية متعددة الزوايا. نظام حقن الوقود متعدد. نظام مراقبة ضغط الإطارات. نظام حساسات ركن خلفية. نظام المفتاح الذكي. مثبت سرعة. مساعدة عند طلوع المرتفعات. شاشة لعرض المعلومات 8 بوصة. مصابيح أمامية للضباب. مصابيح هالوجين. مصابيح LED أمامية وخلفية وتحديد الموقع. مكيف هواء يدوي. طول السيارة 4300 مم. عرض السيارة 1790 مم. ارتفاع السيارة 1620 مم. ارتفاع السيارة عن الأرض 190 مم. الوزن 1282 كجم. سعة الشنطة الخلفية 433 لتر.

المواصفات العامة لجميع فئات سيارة Hyundai Cretaسعر هيونداي كريتا في السعودية

تختلف أسعار سيارة هيونداي كريتا في السعودية من حيث مواصفات كل فئة

هيونداي creta 2021 1.5L بسعر 66.990 ريال سعودي. هيونداي كريتا 2021 1.6L Basic بسعر 66.990 ريال سعودي. هيونداي creta 2021 1.6L Mid بسعر 79.750 ريال سعودي. هيونداي كريتا 2021 1.6L Top بسعر 87.450 ريال سعودي. كريتا 2021 1.6L SX+ بسعر 110.550 ريال سعودي.

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ميزات سيارة هيونداي كريتا