تعرف الآن على كافة تفاصيل سيارة تويوتا لاند كروزر بالشكل الجديد 2022

كافة تفاصيل سيارة تويوتا لاند كروزر بالشكل الجديد 2022 يمكنك معرفتها من خلال موقعنا ثقفني، لاندكروزر 2022 الشكل الجديد كلياً، حيث يوجد عدد كبير من عشاق الاندكروزر داخل المملكة وخارجها. لذلك يتم البحث كثيراً عن هذا النوع من السيارات في الفترة الأخيرة. حيث أصبحت هذه السيارة من أكثر الأنواع المفضلة. وخاصة في حالة السفر إلى البراري والصحراء، حيث تحتوي السيارة على دفاع رباعي متميز. لذلك نقدم لكم اليوم تفاصيل لاندكروزر 2022 الجديدة.

سيارة تويوتا لاند كروزر

سيارة تويوتا لاند كروزر هي أحد السيارات الخاصة بشركة تويوتا، وبدأت الشركة في تصميمها عام 1950، ثم قامت بإنتاج السيارت بشكل رسمي في عام 1954م. كما قامت بإنتاج السيارة المتحولة وذات سقف صلب، وأيضا شاحنة معدات، كما تمتعت الشركة بتصميم جديد في عام 2012 يحتوي على شبك تهوية عريض ويتم تزيين بالكروم. كما تحتوى على صادم أمامي بتصميم جديد، والكثير من المميزات الأخرى. ثم توالت الشركة في تصميم أحدث الطرازات والسيارات المميزة فيما بعد إلى وقتنا الحالي.

سيارة تويوتا لاند كروزر بالشكل الجديد 2022

قام فريق kolesa.ru بنشر عدد من الصور التي توضح سيارة تويوتا لاند كروزر بالشكل الجديد 2022، وما زالت الشركة تحافظ على الشكل الصندوقي المناسب للعديد من الاستخدامات. كما وضحت الصورة الشكل الجديد الأمامي لواجهة السيارة، حيث تضم شبك جديد، وشبكة أمامية بوضوح أكثر إضافة إلى فتحات تهوية. واستطاعت الشركة أن تقوم بتغيير كبير ومميز في الطراز الجديد.

مواصفات سيارة لاندكروزر 2022

نذكر لكم الآن في النقاط التالية مواصفات سيارة لاندكروزر 2022:-

تحتوي السيارة على هايبرد يجمع بين محرك كهربائي بقوه 416 حصان، و600 رطلا، ومحرك بنزين بسعة 3.5 لتر.

كما يأتي محرك السيارة الجديد مع ناقل حركة من 10 سرعات أوتوماتيكي ونظام الدفع الرباعي.

تصل سرعة السيارة القصوى إلى 200 كم لكل ثانية.

تتميز بالقدرة على القيادة بأكثر كفاءة وتساعد في توفير الوقود.

يصل طول السيارة إلى 4.97 م، ويصل عرضها إلى 1.99م، كما يصل ارتفاع السيارة إلى 1.86م، وارتفاع قاعدة العجلات 2.9م.

سعر وموعد نزول سيارة تويوتا لاند كروزر 2022

الجدير بالذكرأنه سيتم رسمياً نزول سيارة تويوتا لاند كروزر 2022 يوم 15 يونيو الجاري، كما أن بعض الصحف المهتمة بأخبار السيارات قد ذكرت بأن أسعار سيارات لاندكروز الجديدة ستكون بسعر يبدأ من 85.515 دولار أمريكي.