وصول ميتسوبيشي باجيرو ربع 2022 فل كامل العلامة الذهبية 3500 بمزايا رائعة وسعر مميز، وصول باجيرو كوبية الرائعة بعد إنقطاع فترة نقدم لكم اليوم سيارة الثلاثة أبواب الرائعة من ميتسوبيشي، شركة ميتسوبيشي اليابانية الرائعة التي تقدم باجيرو، أوتلاندر، موتورز، تشالنجر، غالان و لانسر وعدة سيارات أُخرى بمزايا رائعة، واليوم نتناول الحديث عن وصول ميتسوبيشي باجيرو ربع 2022 فل كامل العلامة الذهبية 3500.

وصول باجيرو ربع 2022

وصلت إلى أراضي المملكة العربية السعودية سيارة ميتسوبيشي باجيرو ربع 2022 ،اليابانية بتجميع ياباني فئة فل كامل فيس لفت المميزة، ذو المُحرك المتوسط 3500 سي سي 6 سلندر يمنحك قوة 189 حصان والعزم 303 نيوتن.متر، قير أوتوماتيك أربعة سرعات تبترونيك ونظام الدفع رباعي مميز، يمكنك تحويله إلى أوتو دبل خفيف أو ثقيل، بسعر يُعتبر الأفضل بين المنافسين حيث تتوفر بسعر 125 ألف ريال شاملة الضريبة.

مواصفات باجيرو فل كامل الخارجية

تتميز السيارة بالعلامة الذهبية الخاصة بالفئات العليا من ميتسوبيشي الفل كامل، مظهر عريق في السيارات اليابانية ولكن مازالت ميتسوبيشي تتمسك بها، مع فتحة سقف بانورامية وتمثال ميتسوبيشي على غطاء المحرك، وشبك كروم مميز لسيارة ميتسوبيشي باجيرو ربع 2022 فل كامل، ونجد في الوجهة الأمامية إضاءات LED عدسة زينون واطي والعالي هالوجين، وغسيل أنوار وأنوار LED نهارية وكشافات ضباب، مع جنوط 18 إنش تحتوي على العلامة الذهبية من ميتسوبيشي.

كما تتميز بمقابض من الكروم على الأبواب وجناح خلفي، بالإضافة إلى شارات على المرأة الكهربائية ذو خاصية الطي، وأربعة حساسات خلفية لسيارة ميتسوبيشي باجيرو ربع 2022 فل كامل، واضاءات LED خلفية وشنطة بحجم ممتاز جداً وشنطة العدة في باب الشنطة الكهربائية، وسعة خزان الوقت في حدود 69 لتر، اللتر الواحد من البنزين يمنحك إمكانية المشي حتى 8.7 كيلو متر ونوعية البنزين 91.

داخلية باجيرو ربع 2022

يتميز باب باجيرو ربع فئة الفل كامل بطوله المميز والمختلف عن الخمس أبواب، مقاعد جلدية باللون الأسود وثلاثة مقاعد خلفية بمساحة مميزة يمكنك تحريك ظهرها بمساند، كما تتميز السيارة بزجاج أمامي كهربائي وتخشيب على المقود والتابلوه ومكان القير، مقود السيارة مكسي بالجلد يمكنك من خلاله التحكم في النظام الصوتي، عداد الرحلات، البلوتوث ومثبت السرعة، ومفتاح ريموت لسيارة ميتسوبيشي باجيرو ربع 2022 فل كامل وتكييف أوتو باللمس مناخ واحد، مع شاشة وسطية للمعلومات بها كاميرا خلفية وخرائط، مع شاحن لاسلكي ومنف طاقة وثلاجة.