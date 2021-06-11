انخفاض سعر لكزس ايه اس 2021 300H الاقتصادية المنافسة لفئات مرسيدس وبي ام دبليو، تعرف على السعر الجديد لسيارة لكزس ES 300h موديل 2021 فئة ستاندر التي طرحت مؤخراً بمحرك هايبرد، والتي تناسب كل شخص يبحث عن سيارة تجمع بين الأناقة والمواصفات الجيدة على أن تكون إقتصادية لتوفر بعض تكاليف ااستهلاك الوقود، واليوم نتحدث عن سيارة العمر الطويل بالنسبة للفئة المتوسطة من لكزس لاسيما بعد إرفاقها ضمن عروض تخفيض السيارات لهذا الأسبوع، وهي لكزس ايه اس 300h موديل 2021 فئة ستاندر بمحرك اقتصادي هايبرد

انخفاض سعر لكزس 2021 ES 300h ستاندر بالسعودية

انخفض مؤخراً سعر لكزس ايه اس 2021 300h فئة ستاندر بالسعودية، وهي سيارة اقتصادية بمحرك هايبرد تتنافس مع فئة E من مرسيدس بنز، وتنافس أيضا الفئة الخامسة من BMW بالإضافة إلى أودي A6، حيث تتميز بمُحرك هجين 2500 سي سي 4 سلندر يمنحك 215 حصان، السيارة نت السيارات السيدان الفاخرة بتصميم رائعوقير أوتوماتيك CVT ونظام دفع أمامي، تتوفر لكزس ايه اس 2021 300h فئة ستاندر الآن في السعودية بسعر 184 ألف ريال شاملة ضريبة القيمة المضافة، وذلك بدلاً من 192 ألف و 50 ريال.

مواصفات لكزس هايبرد 2021 الاقتصادية

تتميز السيارة بفتحة سقف مميزة وإضاءات LED نهارية ونور مرتفع ومنخفض عدسة LED، وعدد أربعة حساسات أمامية وجنوط مقاس 17 إنش ونوع الكافر كوهاما، مع إشارات على المرأة الجانبية بتطعيمات كروم، الدخول ذكي لجميع النوافذ وهذه ميزة أساسية في لكزس وإطارات من الكروم على النوافذ، مع جناح خلفي لسيارة لكزس 2021 ES 300h وأربعة حساسات خلفية، بالاضافة إلى إضاءات بالكامل LED للوجة الخلفية وشنطة كهربائية متسعة.

صرفية الوقود في لكزس اي اس 2021 300h فئة ستاندر الاقتصادية ذات المحرك الهجين فوق الممتازة، حيث يمنحك اللتر الواحد إمكانية المشي حتى 24.1 كيلو متر بتقييم ممتاز +، السيارة مزودة بمفاتيج ذكية للدخول والتشغيل الذكي وداخلية جملي جلدية فاخرة، مع إضاءات داخلية LED ومسند وسطي ومنفذان للشحن والطاقةوفتحات تكييف خلفية لمقاعد الصف الثاني، بالاضافة إلى تخشيب وجلد بالأبواب من الداخل ومقابض من الكروم استكمالا للتصميم الرائع للسيارة.

مزايا لكزس اي اس 300h الداخلية

التحكم كهربائي في مقعد السائق والراكب الأمامي في لكزس ES موديل 2021، والزجاج بالكامل أوتو مع مرأة كهربائية بها خاصية الطي الأوتوماتيكي، مقود السيارة كهربائي تلسكوبي مكسي بالجلد، يمكنك من خلاله التحكم في مثبت السرعة، وعداد الرحلات شاشة يمكنك تغيير شكله، بالإضافة إلى شاشة معلومات وسطية بحجم مميز يمكنك من خلالها رؤية الكاميرا الخلفية وتدعم نظام أبل كار بلاي وأندرويد أوتو، السيارة تتميز بمكيف لمس بتحكم منفصل بين السائق والراكبظن يمكنك التحكم في الشاشة من خلال الماوس في المسند الوسطي في لكزس ايه اس 2021.